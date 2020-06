Livrés à eux mêmes, ce chaton n'aurait pas survécu sans le soutien "unique" de son ami chihuahua

Un Chihuahua et un chat étaient livrés à eux-mêmes. Le Chihuahua se montrait très protecteur envers son ami et ne l'a pas quitté, même lorsqu’ils se sont retrouvés au refuge.

Certaines amitiés semblent extraordinaires, comme celles entre un chat et un chien. Gomez et Morticia en sont l'illustration, mais ils sont aussi un bel exemple de la force avec laquelle 2 créatures en détresse peuvent être liées.

Gomez est un Chihuahua et Morticia est une chatte. Ils ont tous les 2 été retrouvés grelottant dans un stade, le Hampton Soccer Park, à Hampton en Virginie. Un généreux passant les ayant aperçus, a décidé de faire quelque chose pour eux et d’amener de l’aide.

Il a commencé par propager l’information sur un réseau social, ce qui a attiré l’attention de quelques amis des animaux.

Mais les approcher n’était pas une mince affaire, car le Chihuahua se montrait très protecteur et ne laissait personne approcher son amie. Les individus ont donc décidé d’alerter les professionnels travaillant dans un refuge animalier. Lorsque Turkan Ertugrul, directrice du Saver of Souls Pet Rescue, a vu la photo des 2 animaux sur internet, elle a tout de suite pris l’affaire à cœur.

Les 2 animaux avaient l’air particulièrement apeurés et c’est ce genre de cas que le refuge favorise, déclare Ertugrul au Dodo.

Les chats et les chiens sont généralement séparés dans les refuges pour leur sécurité, et ce, malgré les liens qui les unissent. Ertugrul s’inquiétait de les voir privés l'un de l'autre et craignait l’éventualité qu’ils soient adoptés séparément. Les refuges ne peuvent malheureusement pas insister pour que les adoptions soient collectives car cela risquerait de mettre en péril les autres animaux.

Le refuge organise des rencontres entre les 2 amis pendant lesquels leur joie transparaît. Ils attendent qu’une famille les adopte ensemble, car rien ne saurait les rendre plus heureux que la compagnie l’un de l’autre.