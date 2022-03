Les retrouvailles entre une famille et un chien disparu après le vol de leur voiture dans laquelle il se trouvait

L’angoisse n’a, heureusement, pas duré longtemps pour un habitant du Colorado de son chien. Ils ont dû être séparés durant la nuit, l’animal se trouvant dans le véhicule de son maître quand ce dernier avait été volé. La police a fini par localiser et récupérer à la fois le canidé et la voiture quelques heures après l’enlèvement.

De magnifiques retrouvailles ont eu lieu lundi matin entre un chien volé et son propriétaire, rapportait KTVZ le 7 mars.



Lakewood Police Department / Facebook

Tango, un adorable chien au pelage blanc marqué de marron, se trouvait dans la voiture de son maître, que celui-ci avait stationnée devant un centre commercial de Denver, dans l’Etat du Colorado, dimanche après-midi. C’est là que le véhicule avait été volé, avec l’animal à l’intérieur.

Inquiet pour le sort de son ami à 4 pattes, l’homme a aussitôt signalé le vol aux forces de l’ordre.

Ces dernières se sont mises à la recherche du véhicule et du chien. Elles n’ont pas tardé à réussir leur mission, puisqu’elles ont pu les retrouver le soir-même dans la ville voisine de Lakewood. En revanche, elles ne pouvaient pas localiser et contacter le propriétaire dans l’immédiat.

C’est grâce au service de contrôle des animaux, relevant de la police et au courant du signalement, que l’homme a fini par être contacté et informé de la bonne nouvelle.

Tango de nouveau dans les bras de son propriétaire

Le lendemain matin, Tango et son humain ont été enfin réunis. Un moment émouvant et plein de tendresse, qui a été filmé et partagé sur la page Facebook du département de police de Lakewood :

Le chien se porte très bien. Il a rapidement repris le cours normal de sa vie auprès des siens. Quant à son ravisseur, rien n’a encore filtré à son sujet. On ignore s’il a été interpellé ou même identifié.