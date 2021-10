Les retrouvailles émouvantes entre une athlète paralympique et son chien après sa médaille au JO de Tokyo (vidéo)

Après avoir été séparés pendant près d’un mois et demi, une athlète paralympique médaillée et son chien se sont enfin retrouvés à la maison. Un moment joyeux et émouvant que la jeune femme a eu la bonne idée de partager en vidéo sur les réseaux sociaux.

Ellen Keane est la fierté de son pays, l’Irlande, depuis qu’elle s’est illustrée lors des derniers Jeux Paralympiques de Tokyo (24 août – 5 septembre 2021). La championne de natation a, en effet, remporté la médaille d’or en 100 mètres brasse. Elle pouvait enfin rentrer chez elle avec le sentiment du devoir accompli et revoir les membres de sa famille qui lui manquaient énormément, à commencer par son chien Denny.

La nageuse de 26 ans n’avait pas vu son ami à 4 pattes, un adorable Teckel, depuis 5 longues semaines, rapporte Cork’s 96FM. Bien évidemment, lui aussi souffrait de l’absence de sa maîtresse et trouvait le temps long depuis son départ pour le Japon.

A son retour à la maison dans le Clontarf, à Dublin, Ellen Keane a attendu son fidèle compagnon dans sa chambre, tandis qu’on lui amenait le chien pour de magnifiques retrouvailles.

Une fois la porte ouverte, Denny devient intenable

Une scène émouvante qui a été filmée. Ellen Keane a posté la vidéo sur son compte Instagram, qui est suivi par plus de 13 000 abonnés.

On y voit Denny piaffant d’impatience qu’on lui ouvre enfin la porte pour qu’il puisse rejoindre sa « maman ». Il court alors à toute vitesse vers elle en remuant frénétiquement la queue et la couvre de bisous pendant qu’elle le caresse et lui parle. Le canidé survolté ne sait plus où donner de la tête ; il saute sur sa propriétaire, tourne s’agite dans tous les sens et pousse des cris de joie.

Voici la vidéo en question :