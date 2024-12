Les retrouvailles émouvantes entre un chien et l’homme qui lui a sauvé la vie (vidéo)

Woodstock est un chien joyeux qui s’épanouit auprès de sa famille aimante. Pourtant, il y a quelques mois seulement, l’animal était proche de rendre son dernier souffle, car il vivait dans des conditions atroces avant d’être secouru. Des bienfaiteurs ont mis fin à son calvaire et l’un d’eux a souhaité le revoir dans son nouveau quotidien.

Stuart Thomas, inspecteur pour l’association RSPCA, s’est rendu sur une propriété après un signalement de négligence envers des animaux. Sur place, il a découvert 3 chiens vivant dans des conditions inimaginables. Les animaux ont été secourus et ont tourné la page de ce sombre passé. Ils se sont reconstruits et le bienfaiteur est d’ailleurs allé rendre visite à l’un d’eux, Woodstock, qui s’épanouit dans sa nouvelle vie.

Pour les sauveteurs, rencontrer des animaux négligés ou maltraités fait malheureusement partie du quotidien. Cela ne les rend pas insensibles à la détresse des boules de poils, au contraire. Chaque sauvetage est marquant et certains sont plus difficiles à supporter que d'autres.

10 News First Adelaide / Facebook

Un lien éternel

Stuart s’est retrouvé en enfer lorsqu’il a pénétré dans l’ancienne maison de Woodstock. Ce dernier était en piteux état et affamé, rapportait 9 News : « L’état dans lequel il a été laissé et le manque de traitement pour ce chien ont fait qu'il s'agissait de l’un des cas de négligence les plus honteux sur lesquels j’ai personnellement enquêté », témoignait le sauveteur à l’époque.

Stuart a conduit le rescapé chez un vétérinaire afin qu’il puisse recevoir les soins de santé nécessaires. Petit à petit, la boule de poils s’est rétablie et a finalement retrouvé la santé. Il était temps pour elle de se reconstruire aux côtés d’une famille saine et aimante. Woodstock a trouvé sa perle rare et s’est fait adopter.

A lire aussi : Un chien grièvement blessé en tentant d'escalader une clôture survit contre toute attente et rencontre l'amour 2 mois plus tard

Quelques mois plus tard, Stuart a tenu à revoir son protégé, qui revient de très loin : « Il était proche de la fin tout en étant vivant », partageait l’homme. Lorsqu’il a retrouvé son cher ami, ce dernier était un tout nouveau chien. Il était joyeux, dynamique et ne semblait pas avoir oublié celui qui lui a sauvé la vie. Réciproquement, Stuart garde une place spéciale dans son cœur pour le toutou.