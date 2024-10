Les propriétaires d'une chienne perdue en forêt passent d'interminables nuits à camper dehors et à griller sa nourriture préférée jusqu'à la délivrance

Perdue lors d’une promenade en forêt, une chienne est restée introuvable pendant plus d’une semaine malgré les efforts incessants de ses maîtres, qui ont même campé sur place. Dans l’espoir de l’attirer vers eux, ils ont passé plusieurs nuits à cuire des saucisses au barbecue.

Penny raffole des saucisses. Ce sont les friandises préférées de cette chienne que ses propriétaires, Kellylouise et Liam, aiment plus que tout au monde. Rappelons tout de même au passage que les charcuteries font partie des aliments que l’on devrait éviter à donner à son chien, en raison notamment de leur richesse en sel et en gras.



Kellylouise et Liam / The Dodo

Le trio, qui vit en Angleterre, était récemment en promenade dans les bois, près du domicile, quand Penny a été effrayée par un cycliste. Elle s’est alors enfuie en courant et a totalement disparu.

Le couple l’a cherchée partout dans la forêt, sans résultat. Désespérés, Kellylouise et Liam ont demandé l’aide de Mandy Butler, spécialiste des animaux de compagnie perdus et fondatrice de la Lost Dog Trapping Team. Elle leur a expliqué que Penny avait de fortes chances de revenir à l’endroit où ils l’avaient perdue.

Kellylouise et Liam ont donc décidé de camper dans la forêt. Ils se sont mis à griller des saucisses dans l’espoir que leur odeur alléchante attire leur chienne. Ils l’ont fait pendant 5 nuits successives, mais la stratégie n’a pas eu l’effet escompté. Penny était toujours introuvable…



Kellylouise et Liam / The Dodo

Dépités, ses propriétaires ont installé leur campement dans une autre zone. Quelques jours plus tard, surprise ; ils ont aperçu la croisée Chihuahua assise au milieu d’un champ. Liam a tenté de la rattraper, mais elle était toujours en mode survie et a pris la fuite pour disparaître à nouveau.

« Je perdais espoir »

« J'étais vraiment déprimée et je perdais espoir », confie Kellylouise à The Dodo, qui rapporte cette histoire.

Elle et son compagnon ont toutefois retrouvé le sourire grâce à cet appel inespéré de la part d’une famille. Penny venait de se présenter chez cette dernière en grattant la porte. La maison ressemble à celle de Liam et Kellylouise, et Penny, désorientée par cette période d’errance, l’avait manifestement méprise pour la sienne.



Kellylouise et Liam / The Dodo

Soulagés, ses maîtres sont rapidement allés la chercher. Liam, qui est un tatoueur professionnel, s’est fait tatouer le portrait de Penny avec des champignons et des saucisses en arrière-plan pour commémorer son aventure dans la forêt.

A lire aussi : 3 chiens errants délaissés restent soudés pour se protéger et refusent d'être capturés par des sauveteurs



Kellylouise et Liam / The Dodo