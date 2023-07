Les postures de sommeil étranges et amusantes de chiens dans une pension donnent lieu à une vidéo virale

Il n’y a rien de plus adorable qu’un chien paisiblement endormi. Observer son ami canidé pendant qu’il est ainsi totalement plongé dans les bras de Morphée suscite une certaine émotion. Nos compagnons canins ne sont toutefois pas toujours à leur avantage lorsqu’ils dorment ; il leur arrive, en effet, d’opter pour des positions de sommeil quelque peu saugrenues.

Certaines de ces postures sont si improbables et acrobatiques qu’on se demande comment ils arrivent à fermer l’œil dans de telles conditions.

C’est précisément ce genre de scène qu’a voulu immortaliser l’équipe de Paddington Pups, un centre faisant à la fois office de pension pour chiens et de salon de toilettage. L’établissement se trouve à Milton dans l’Etat du Queensland, dans l’est de l’Australie.

Paddington Pups a partagé sur son compte TikTok une vidéo compilant les positions de sommeil les plus drôles choisies par ses pensionnaires.



@paddingtonpups / TikTok

« Différents types de dormeurs »

Ainsi, en découvrant ces « différents types de dormeurs », on ne peut s’empêcher de rire en voyant le chien qui dort contre le mur, ceux qui veulent se blottir les uns contre les autres (le duo constitué d’un Retriever de la Nouvelle-Ecosse et d’un West Highland White Terrier), l’adepte du snorkeling ou encore la chienne Lévrier au cou malmené et pour laquelle « tout le monde se demande si tout va bien ».

Chacun affiche sa propre personnalité et ses préférences en matière de sieste, en étant loin de se douter des sourires suscités chez des millions d’internautes.

La vidéo en question, publiée le 20 juin 2023 et relayée par Pet Helpful, est devenue virale. Elle totalise, en effet, 11 millions de vues sur TikTok depuis sa mise en ligne.

De nombreux utilisateurs amusés ont commenté le post. L’un d’eux se présentant comme propriétaire d’un Greyhound « confirme que [les lévriers] dorment comme s’ils étaient remplis de gelée ».

@paddingtonpups / TikTok