Les pompiers tentent de sauver un chiot livré à lui-même dans un tuyau qui se remplissait d'eau, à 7 mètres de profondeur !

Photo d'illustration

En Nouvelle-Zélande, un chien tombé dans un conduit a été secouru par les pompiers. L’opération de sauvetage a duré une heure et demie.

Mercredi dernier (26 août), durant l’après-midi, la brigade des pompiers volontaires de Silverdale, basée à Auckland en Nouvelle-Zélande, a été appelée à intervenir pour porter secours à une chienne en détresse, rapporte le site néo-zélandais Stuff.

L’animal en question, de type Bulldog, venait de tomber dans un tuyau d’évacuation de 7 mètres de profondeur et de 1,5 mètre de large. Le plus inquiétant, c’est qu’il était en train de se remplir d’eau, et le quadrupède risquait donc de s’y noyer. Le conduit se trouve, en effet, au bord d’un lac et sert à drainer l’eau en surplus lorsqu’il y a crue.

Les pompiers sont donc arrivés rapidement sur les lieux, où le propriétaire de la chienne appelée Maerangi et son autre chien les attendaient. Ils devaient agir rapidement non seulement à cause de la montée de l’eau, mais aussi parce qu’on approchait du crépuscule. L’obscurité aurait fortement compliqué le sauvetage.

Pendant que les secouristes préparaient leur matériel, la chienne s’est réfugiée dans un conduit annexe, ce qui n’allait pas leur faciliter la tâche. L’un d’eux, Colm Stephenson, est descendu en premier, mais au bout de 30 minutes d’effort infructueux, il a dû être remonté à la surface car il risquait l’hypothermie.

Son collègue, Sam Reinin, a pris le relais. Une dizaine de minutes plus tard, la chienne, qui semblait avoir compris que le pompier était là pour l’aider, a finalement décidé de s’approcher de lui. Il a ainsi pu la récupérer et la restituer à son maître, soulagé. Le sauvetage aura duré 90 minutes au total.

