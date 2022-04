Les pompiers portent secours à un chien coincé dans la vase et espèrent retrouver ses maîtres

Les pompiers portent secours à un chien coincé dans la vase et espèrent retrouver ses maîtres

Dans les Deux-Sèvres, 2 équipes de pompiers sont intervenues pour sauver un chien qui s’était embourbé dans une mare et ne pouvait plus en ressortir. L’animal a été emmené en clinique vétérinaire et ses sauveurs tentent de retrouver sa famille. Un appel a été lancé dans ce sens sur les réseaux sociaux.

A qui le chien sauvé dans la vase, dans une commune deux-sévrienne durant le weekend de Pâques, appartient-il ? Personne ne le sait pour le moment, pas même les pompiers qui ont porté secours à ce chien. Ils lancent d’ailleurs un appel à témoins dans le but de retrouver ses propriétaires dans la publication Facebook relatant ce sauvetage.

Un post partagé le samedi 16 avril par les Sapeurs-pompiers du Thouet et qui détaille l’intervention. Elle a été effectuée par 2 équipes, celles du Centre de secours d’Airvault et du Service départemental d’incendie et de secours de Parthenay.



Sapeurs-pompiers du Thouet / Facebook

Alertées vers 9 heures ce matin-là, elles sont rapidement arrivées sur place, au lieu-dit Jaunay à Gourgé, où elles ont découvert le chien en question en grande détresse. Décrit comme étant « de type Golden Retriever », il était pris au piège dans la partie vaseuse d’une mare et n’avait aucune possibilité de regagner la terre ferme.



Sapeurs-pompiers du Thouet / Facebook

L’intervention a duré 2 heures

Les pompiers ont ainsi eu à réaliser une opération complexe et plutôt longue. Le sauvetage a, en effet, duré 2 heures d’après la publication Facebook. Leurs efforts n’ont pas été vains, puisqu’ils ont finalement réussi à extraire le chien de la vase, avant de le sécher et nettoyer.



Sapeurs-pompiers du Thouet / Facebook

L’animal était épuisé et visiblement sous le choc. Il a été transporté à la clinique vétérinaire Victor Hugo à Thouars, à une trentaine de kilomètres de là.

A lire aussi : Un Jack Russell volé lors d'une promenade réuni avec son propriétaire 16 mois plus tard !



Sapeurs-pompiers du Thouet / Facebook

« Nous comptons sur vous pour partager un maximum cette publication pour retrouver son propriétaire », indiquent les sapeurs-pompiers du Thouet.