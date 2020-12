Les pompiers interviennent et sauvent un Teckel coincé 4 heures sous un arbre dans un terrier de lapin

En Angleterre, ce ne sont pas moins d’une demi-douzaine de pompiers qui ont été mobilisés pour porter secours à un chien, ce dernier ayant eu la mauvaise idée de fouiner dans un terrier de lapin. Ce faisant, le quadrupède s’y était retrouvé pris au piège pendant 4 longues heures.

A l’origine, la race du Teckel avait été développée spécifiquement pour la chasse et le déterrage de petits mammifères. C’est sans doute en suivant l’instinct lié à cette dernière « spécialité » qui a valu l’un de ces chiens une mésaventure dont il se serait bien passé.

Le canidé en question était promené par son propriétaire le soir du 8 novembre dernier au Richmond Park, situé dans le sud-ouest de Londres, quand il a repéré le terrier d’un lapin sous un arbre.

Le Teckel a alors décidé d’inspecter l’endroit, sans se soucier du risque qu’il prenait. Le chien s’est engouffré dans l’étroit tunnel sous-terrain et s’y est finalement retrouvé coincé, sans aucune possibilité d’en ressortir, rapporte Metro.

Ne pouvant lui venir en aide, son maître a appelé les secours. Une équipe composée de 6 pompiers est rapidement arrivée sur les lieux et l’opération de sauvetage, quelque peu délicate, s’est aussitôt mise en place alors que la nuit était tombée.

Les secouristes ont travaillé d’arrache-pied, éclairés par leurs torches, à dégager un passage permettant de libérer l’animal. Finalement, ils ont réussi à le récupérer sain et sauf, avant de le restituer à son propriétaire soulagé et reconnaissant.

Au total, le chien a passé 4 heures dans ce terrier avant de retrouver l’air libre. Des photos du sauvetage ont été publiées sur Twitter par la Royal Parks Police :

A dachshund has been rescued after getting stuck down a rabbit hole under a tree in #RichmondPark @MPSRoyal_Parks @theroyalparks and @LondonFire all in attendance to who were on their hands and knees to dig him out #luckydoggy pic.twitter.com/L1WETjWFci