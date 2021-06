Les pompiers interviennent en urgence pour un chien coincé sur une branche, à une douzaine de mètres de hauteur

En Angleterre, les pompiers ont été appelés à intervenir pour porter secours à un chien suspendu depuis 2 heures au-dessus d’une rivière et qui pouvait tomber à tout moment. Une unité de sauvetage spécialisée a été déployée pour récupérer l’animal en toute sécurité.

Outre-Manche, une opération de sauvetage particulièrement délicate a été réalisée dans le but de récupérer un chien coincé sur une branche, au-dessus d’un cours d’eau, comme le rapporte Devon Live.

Ce dimanche (6 juin) après-midi, le centre de secours Devon & Somerset Fire & Rescue Service a été appelé au sujet d’un canidé en très mauvaise posture et qui devait être pris en charge de toute urgence.

L’animal se trouvait sur une branche, en haut d’une falaise et à une douzaine de mètres au-dessus d’une rivière à Bere Alston, à environ 13 kilomètres au nord de Plymouth (Sud-ouest de l’Angleterre). Il était presque 17h30 et cela faisait près de 2 heures que le quadrupède était ainsi pris au piège ; il pouvait chuter à n’importe quel moment.

