Les policiers prennent en chasse un chien au volant d'une décapotable, il écope d'une amende !

Trop adorable pour conduire ! Les policiers ne pouvaient pas ne pas intervenir en voyant un chien s’offrant une balade en mini voiture. Ils n’ont pas été non plus insensibles à la raison pour laquelle il faisait cela. Une scène qui a égayé leur journée de travail.

En mars dernier, à Heidelberg West dans la banlieue de Melbourne (Etat de Victoria, sud-est de l’Australie), 2 policiers qui effectuaient une patrouille ont assisté à un spectacle hors du commun. Sous leurs yeux ébahis, un adorable chien était promené à bord d’une voiture miniature, un 4 x 4 Mercedes décapotable noir commandé à distance par son propriétaire, comme le rapporte The Dodo.

L’officier Lynda Giblett et son collègue ont décidé de jouer le jeu. « Nous n’en croyions pas nos yeux », confiait-elle au journal Herald Sun. Les policiers ne pouvaient pas laisser passer un cas aussi flagrant de « conduite en état de mignonnerie excessive », sans permis de conduire qui plus est.

Une « infraction » au code de la route qui lui a valu une sanction exemplaire : une adorable photo souvenir réunissant le quadrupède, son maître et l’officier Giblett. Un cliché qui n’a évidemment pas tardé à faire le tour des médias et des réseaux sociaux.

Le chien en question s’appelle Buddy, il est âgé, sourd et aveugle. Son propriétaire lui avait acheté cette petite voiture télécommandée pour qu’il puisse continuer à être promené comme avant, lorsqu’il était plus jeune et en pleine possession de ses moyens.