Les membres d'un refuge s'associent et offrent une centaine de lits faits main à leurs protégés

Pour améliorer le quotidien des chiens d’un refuge en Arizona, des dizaines de bénévoles ont répondu à l’appel d’une association américaine.

La vie d’un chien au refuge n’est pas comparable à celle qu’il devrait avoir dans une maison, au sein d’une famille. Les bénévoles et salariés qui travaillent dans les structures d’accueil font pourtant ce qu’ils peuvent pour aider les pensionnaires à 4 pattes à s’y sentir entourés et aimés. C’est le cas de ce groupe de volontaires réuni par Jill Smyros, fondatrice de l’association Step Up USA.

L’idée était de soutenir le centre Animal Care and Control du comté de Maricopa, situé à Phoenix dans l’Etat de l’Arizona, et de faire en sorte que les chiens qui y vivent bénéficient d’un peu plus de confort.

Jill Smyros a donc demandé aux habitants de Gilbert, toujours dans l’Arizona, et des villes environnantes, de fabriquer des lits surélevés pour ces canidés. De nombreuses personnes ont répondu à l’appel et 2000 dollars ont ainsi été collectés, ce qui a permis d’acheter le matériel nécessaire à la confection de 100 lits, rapporte The Dodo.

L’étape suivante consistait justement à construire lesdits lits. La fondatrice de Step Up USA a mis sa maison à la disposition des volontaires qui, à sa grande surprise, ont été une centaine à se présenter chez elle. Des gens de tous âges, enfants, adolescents et adultes, se sont ainsi entraidés pour achever la fabrication des couchages, qui ont ensuite été installés au refuge.

Les chiens ont adoré leurs nouveaux lits. Dès qu’ils les ont vus, ils ont sauté dessus en remuant la queue en signe d’approbation.