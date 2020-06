Les habitants de cette ville indienne ont été stupéfaits lorsqu'ils ont découvert ce chiot dans les bras d'un singe !

Dans quelles circonstances une guenon a-t-elle décidé de prendre un chiot errant sous son aile et s’en occuper comme s’il était son propre petit ? Personne ne le sait, pas même les habitants locaux de la ville indienne où cette belle histoire a eu lieu.

Le récit avait été largement relayé en 2016 et l’issue de cette magnifique histoire est malheureusement inconnue aujourd’hui.

A cette époque, une femelle macaque rhésus avait été vue par les habitants de la ville d’Erode, en Inde, alors qu’elle tenait un chiot dans les bras. Elle le traitait et en prenait soin exactement de la manière dont elle s’y serait prise si l’animal était sa progéniture. Le singe le protégeait, le nettoyait et faisait constamment en sorte qu’il ait de quoi manger, comme le rapporte The Dodo, qui cite plusieurs médias locaux. L’un d’eux, Zee News, parle même de cette relation comme d’une « leçon » pour les humains.

On ignore comment le primate avait recueilli et adopté le petit chien, mais tout ce qui importait pour elle, c’était qu’il ne manquât de rien et fût en totale sécurité. Elle le défendait même de toutes ses forces lorsqu’elle le pensait menacé, notamment quand d’autres chiens s’approchaient un peu trop près de lui, comme le montre la photo ci-dessous.

Toujours d’après The Dodo et diverses sources en langue tamoule, les autorités chargées des forêts et de la vie sauvage auraient recueilli le chiot. En revanche, nul ne sait ce qu’il en est advenu de sa maman d’adoption.