Les gros moyens déployés pour retrouver une chienne en fuite après une intervention chirurgicale pour une patte cassée

Bailey, une chienne errante, est tombée entre les bonnes mains des vétérinaires de l’hôpital Bluff City Veterinary Specialists, dans le Tennessee (États-Unis), après avoir été retrouvée blessée. Les spécialistes allaient la soigner et l’aider à prendre un nouveau départ, mais la femelle en a décidé autrement. Terrorisée par la situation, elle s’est échappée de la clinique et n’a plus donné signe de vie pendant un certain temps.

Bailey venait d’être soignée pour sa patte avant droite cassée, rapportait News Channel 3. Elle était en convalescence et avait encore des agrafes sur son membre pour que sa blessure cicatrise. Elle portait également un cône autour du cou afin de ne pas lécher sa cicatrice. En somme, la boule de poils était en pleine guérison, mais tout cela a été compromis quand elle s’est échappée.

Donna Quick / Facebook

Une traque interminable

La chienne était particulièrement stressée par tout ce qui lui était arrivé et n’avait aucune envie de rester à l’hôpital. Alors, elle a profité de la première occasion pour s’échapper. Elle est parvenue à sortir après qu’une porte a été laissée ouverte et s’est volatilisée. Les vétérinaires n’ont malheureusement pas eu le temps de la rattraper.

Les membres du Charlie's Crusader's Pet Rescue, association de sauvetage locale, et des bénévoles expérimentés se sont mis à traquer l’animal jour après jour dans l’espoir de le retrouver sain et sauf. De nombreux pièges ont été posés autour de la clinique et sont restés vides pendant près de 2 semaines. La chienne a été aperçue à divers endroits dans un périmètre restreint, ce qui donnait espoir à ses bienfaiteurs quant au fait qu’elle finirait par revenir près de la clinique.

Un retour inespéré

Ce moment tant attendu est finalement arrivé plus d'une dizaine de jours après sa fugue. La chienne a été récupérée sur le parking de l’hôpital pour animaux et, par chance, était relativement en bonne santé. Sa blessure ne s’était pas infectée, au plus grand soulagement des vétérinaires : « Elle est un peu effrayée et maigre, mais nous pouvons y remédier », déclarait Donna Quick, membre de Charlie's Crusader's Pet Rescue.

Bailey a passé quelques jours en observation avant de rejoindre le refuge. Elle recherche désormais une famille d’accueil ou, au mieux, sa maison pour toujours.