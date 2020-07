Les chiens auraient appris à vous faire culpabiliser avec leur regard en créant un muscle spécial !

Les chiens possèderaient un muscle que les cousins et ancêtres les loups n’ont pas développé, et pas n’importe lequel. C’est celui qui leur permettrait de nous faire ce regard de chiot auquel il nous est si difficile de résister.

Nos chiens ont un talent bien particulier auquel ils font appel quand ils veulent obtenir quelque chose ou se faire pardonner. Ils nous lancent ce regard attendrissant et imparable, qui consiste à lever les sourcils et à élargir les yeux.

Le magazine de la très célèbre Smithsonian Institution a abordé ce sujet et cité plusieurs études. L’une d’elles a été publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences. Bridget Waller, co-auteure de ces travaux et spécialiste en psychologie à l’Université de Portsmouth, explique que « ce mouvement fait paraître les yeux du chien plus large et leur confère une apparence infantile ». Elle ajoute qu’il « pourrait aussi mimer le mouvement facial que font les humains lorsqu’ils sont tristes. »

Un muscle bien particulier, impliqué dans ledit mouvement, a été identifié par des études précédentes. Il serait propre aux chiens et n’existerait pas chez leurs ancêtres les loups. Les chiens l’auraient développé pendant le processus de domestication.

Ce muscle, appelé « levator anguli oculi medialis », a été découvert chez des chiens de refuges du Royaume-Uni et d’Allemagne, dont un Chihuahua, un chien croisé, un Labrador-Retriever, un Husky Sibérien, un Chien de Saint Hubert et un Berger Allemand. En revanche, il n’était pas présent chez les loups vivant dans leur milieu sauvage et étudiés dans le cadre de ces mêmes recherches.