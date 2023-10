Les Belles Truffes : un concept innovant de crèche pour chiens qui révolutionne la garde d'animaux ouvre ses portes

Les Belles Truffes n’est pas une « pension » canine classique. Elle s’en démarque par la nature de l’espace, la qualité de l’encadrement et les activités qu’elle propose. Il s’agit bel et bien d’une crèche pour chiens, où tout est pensé pour le bien-être et l’épanouissement des amis poilus des propriétaires pendant l’absence de ces derniers.

La relation entre chiens et propriétaires a énormément évolué au cours de ces dernières décennies. Les premiers sont désormais considérés par leurs possesseurs comme des membres à part entière de leur famille. Leur bien-être est devenu une priorité absolue pour bon nombre de maîtres qui se comportent davantage en parents à leur égard. Ils les traitent, en effet, comme leurs enfants et certains préfèrent même remettre à plus tard leur projet d’avoir une progéniture pour se consacrer pleinement à leurs protégés à 4 pattes.



Les Belles Truffes / Instagram

Des propriétaires pour qui la problématique de la garde se pose inévitablement, notamment lors de phases spécifiques comme le retour au travail, les départs en vacances ou en cas d’imprévu (hospitalisation…). De la même manière que les parents se mettent en quête de la meilleure solution possible pour leur enfant pendant leur absence, un lieu où ils le savent en sécurité, épanoui et en apprentissage, les propriétaires canins souhaitent une structure similaire pour leur fidèle compagnon.

Aux traditionnels pensions et services de pet-sitters s’ajoute désormais la crèche pour chien, concept inédit en France et que l’on découvre avec Les Belles Truffes. Il s’agit donc d’un endroit unique en son genre, où les besoins physiques, cognitifs, émotionnels et sociaux du toutou sont respectés.

« Eux aussi méritent d’avoir des choses à nous raconter le soir »

Derrière ce joli projet basé à Puteaux (92), on retrouve une femme « passionnée et entourée par les animaux depuis [son] plus jeune âge ». Alexandra Surand, la fondatrice des Belles Truffes, explique avoir « grandi avec des chiens, chats, chevaux qui ont toujours eu une place particulière dans [sa] vie ».

Elle décrit cette crèche pour chien comme « un espace aménagé où ils peuvent assouvir leurs besoins pendant que nous sommes au travail ou occupés ». Pourquoi avoir imaginé un tel lieu ? « Parce qu’eux aussi méritent d’avoir des choses à nous raconter le soir », répond-elle.

Les Belles Truffes offre aux chiens l’opportunité de s’amuser et de s’épanouir via un programme sur-mesure, comprenant des activités variées et spécifiquement choisies pour répondre à leurs besoins. Cela va des promenades à la mastication, en passant par les jeux et les phases plus calmes.

Ce n’est pas tout, puisque la crèche pour chien Les Belles Truffes propose également un service de toilettage complet.

Un espace où tous les chiens sont les bienvenus

Aux côtés d’Alexandra Surand évolue un « super équipe de passionnés et professionnels du monde canin pour animer les journées avec les chiens ».

La crèche canine Les Belles Truffes est adaptée à tous les chiens, quels que soient leur âge et leur taille. Ces derniers peuvent y passer soit toute la journée (de 8h30 à 19h30) pour 80 euros, soit la demi-journée pour 50 euros. L’établissement met aussi à la disposition des propriétaires un système d’abonnement à des tarifs encore plus intéressants.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur lesbellestruffes.fr.

