Les autorités lancent une opération de sauvetage pour récupérer un chien laissé seul sur un bateau incontrôlable

Un bateau sans pilote a été aperçu à 300 mètres au large d’Almunecar, en Espagne, en train de tourner, lundi 17 mai. En observant la scène, un photographe, Huw Evans, a remarqué la présence d’un chien. La Garde côtière est intervenue pour le sauver.

Huw Evans craignait que le skippeur soit tombé dans l’océan, laissant l’animal seul sur l’embarcation incontrôlable. Cette dernière ne cessait de tracer frénétiquement des cercles sur l’eau, mettant la vie de son unique passager à 4 pattes en danger. Seule la Garde côtière pouvait le libérer de son piège.

Après avoir appris la nouvelle, les secouristes sont arrivés sur les lieux et ont lancé une opération de sauvetage quelque peu mouvementée.

« C’était une course assez folle »

Les autorités ont d’abord tenté de bloquer le bateau en accrochant son hélice, sans succès. Un membre de l’équipe a alors essayé de monter à bord, rapporte TMZ. Mais sa manœuvre a également échoué et il est tombé à l’eau. « C’était une course assez folle », a déclaré Huw Evans. « Quand le sauveteur est tombé, je craignais qu’il ne soit blessé par l’hélice, mais heureusement, elle l’a manqué. »

Un bateau plus imposant de la Garde côtière est ensuite arrivé en renfort. Celui-ci a enfin réussi à arrêter et à accrocher la petite embarcation, mettant fin au calvaire du chien. Le canidé, indemne, a été rendu à sa famille. Aucune information permettant de comprendre comment et pourquoi l’animal s’est retrouvé dans cette situation périlleuse n’a été communiquée à ce jour.

