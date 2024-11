Le sourire communicatif d’une chienne qui quitte le refuge après 801 jours sur place (vidéo)

Queenie aura vécu de nombreuses choses au cours des dernières années. Entre son accouchement, son hospitalisation ou encore son placement en famille d’accueil, sa vie a été particulièrement mouvementée. Alors, c’est avec une grande émotion que ses sauveteurs ont célébré sa nouvelle vie, qui s’annonce beaucoup plus paisible que la précédente.

Queenie a fait la rencontre des membres de la Humane Society of Forsyth County, refuge de Géorgie (États-Unis), en février 2022. Elle est restée sous les bons soins de l’association jusqu’au 19 octobre dernier, quand sa famille pour toujours est venue la chercher. Cela faisait 801 jours qu’elle attendait ce moment.

Queenie a intégré le chenil alors qu’elle était enceinte, partageait Newsweek. Elle a été transférée vers un refuge rural pour donner naissance à ses 10 chiots, mais sa maternité n’a pas été de tout repos. En effet, la chienne était malade et devait être suivie médicalement.

Humane Society of Forsyth County, GA / Facebook

Une longue convalescence

Elle a été traitée contre les vers du cœur et a reçu une médicamentation ainsi qu’une alimentation adaptée pour soigner ses allergies alimentaires et cutanées. Prête à s’occuper de sa progéniture, elle a rejoint une famille d’accueil et a pris soin de ses petits pendant plusieurs semaines.

Les boules de poils ont pu grandir en tout équilibre et ont finalement été adoptées une fois sevrées. Queenie, quant à elle, est restée au refuge. Les mois ont défilé sans que quiconque se manifeste pour l’adopter. La femelle était âgée de 9 ans, ce qui rebutait un certain nombre d’adoptants, et ne pouvait pas vivre avec d’autres animaux. Malgré cela, ses bienfaiteurs étaient persuadés qu’elle finirait par trouver sa perle rare.

A lire aussi : Grâce à sa rencontre avec un cheval, une jeune femme concernée par des troubles mentaux trouve un sens à sa vie

Un départ très attendu

Cette dernière a fini par se manifester plus d’un an après l’arrivée du toutou au refuge. La chienne a remporté « le Jackpot » en rejoignant une famille aimante, affirmaient ses sauveteurs. Lesquels étaient infiniment heureux pour leur protégée malgré des adieux déchirants, car elle était très aimée.