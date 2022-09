Le sauvetage de 13 chiens élevés pour se battre et détenus dans des conditions déplorables

Des policiers ont sauvé 13 chiens chez un homme qui les élevait pour le combat et les faisait vivre dans des conditions atroces, rapportait KSDK.

Les enquêteurs de la police de North County, dans l’Etat du Missouri, avaient reçu un signalement de la part d’un témoin inquiet au sujet d’un chien qui était enchaîné à une clôture nuit et jour.

Lorsqu’ils se sont présentés chez le propriétaire des lieux, un quinquagénaire répondant au nom de Brian Maclin, ils ont entendu des aboiements provenant de son garage. A l’intérieur, ils ont découvert des chiens enfermés dans des cages de bois et de métal rouillé entassées les unes sur les autres, quasiment sans éclairage ni aération.



12 canidés se trouvaient dans cet espace étroit, insalubre et étouffant, en plus du 13e qui était attaché à l’extérieur.



D’après le Major Ron Martin, chef adjoint de la police, les forces de l’ordre ont également relevé chez Brian Maclin des preuves d’implication dans des combats canins.

Par ailleurs, l’un des chiens était sévèrement blessé à la mâchoire, au point que celle-ci pendait.



Le propriétaire arrêté et poursuivi, les chiens pris en charge

Les animaux lui ont tous été retirés. Ils ont été évacués et placés au centre de contrôle animalier du comté de Saint Louis, où ils reçoivent soins et attention. Des associations de protection animale locale s’organisent pour venir en aide à ces chiens et en faire transférer autant que possible dans leurs refuges ou leur trouver des familles d’accueil.



Quant à Brian Maclin, il a été arrêté et sera poursuivi pour maltraitance, négligence et abandon d’animaux notamment.

