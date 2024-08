Le récit invraisemblable d’une femme contactée par un refuge lui affirmant détenir son chat disparu depuis 11 ans

On dit souvent qu’il ne faut “jamais perdre espoir”, et cette affirmation peut parfois sembler bateau. Pourtant, certaines histoires comme celle de Sam et de Jennifer prouvent le contraire. Les 2 amis ont été séparés pendant plus d’une décennie, jusqu’à ce que la magie de la puce électronique opère…

Il y a 11 ans, le cœur de Jennifer Ravenel s’est brisé après qu’elle ait perdu son chat tant aimé, Sam. Lequel s’était enfui pour ne plus jamais rentrer à la maison. De nombreuses années sont passées, forçant sa propriétaire à se faire une raison. Mais la vie réserve parfois de belles surprises et la boule de poils a refait surface quand plus personne n’y croyait.

Jennifer et Sam étaient liés par une belle amitié. Ce dernier vivait au sein d’une colonie de chats errants lorsqu’il a rencontré la femme pour la première fois. Tandis que les autres félins étaient plutôt fuyants, lui n’a pas hésité à la suivre et à lui offrir sa confiance. Jennifer a donc décidé de l’adopter pour le couvrir d’affection. C’était en 2011 et 2 années se sont écoulées jusqu'à ce que l’harmonie familiale soit rompue.

Charleston Animal Society / Facebook

De longues recherches infructueuses

Tandis que le chat se trouvait à l’extérieur de la propriété, il s’est fait surprendre par un chien qui l’a terrifié. Il s’est alors mis à courir sans se retourner pour fuir le canidé. Malheureusement, il n’est jamais rentré à la maison suite à cet incident, laissant sa maîtresse dans un grand désarroi. Celle-ci n’a cessé de le rechercher : « J'ai cherché, cherché et demandé à tout le monde, mais personne ne l'avait vu » affirmait-elle.

Le temps a fini par passer, les recherches à s’espacer. Au final, la vie a repris son cours sans Sam, mais Jennifer n’a jamais pu digérer sa disparition : « Je n'ai pas tenu de chat dans mes bras depuis qu'il est parti, il y a 11 ans, parce que ça m'a brisé le cœur » affirmait-elle, relayée par Yahoo News. Puisqu’aucun autre félin que Sam ne pouvait panser sa douleur, le destin a décidé de lui donner un petit coup de pouce…

Une nouvelle inespérée

Aux environs du 20 août dernier, le refuge Charleston Animal Society a récupéré un chat âgé et, selon la procédure, a vérifié s’il disposait d’une micropuce. Effectivement, l’animal était identifié et sa propriétaire a été contactée. Il s'agissait de Jennifer, qui a été stupéfaite en recevant le coup de fil : « J'ai vraiment pensé que vous me faisiez une blague, car cela n'était pas possible. Mais c'est un miracle en soi » déclarait-elle aux membres de l’organisme.

La femme s’est précipitée au refuge et a retrouvé sa boule de poils qui, à en juger sa réaction, ne l’avait certainement jamais oubliée ! Elle a pu rentrer chez elle aux côtés de son humaine aimante et s’est bien installée.

Ce récit fait écho à celui de Charli, recherché pendant 10 ans, et met en évidence l’importance capitale de la micropuce pour les animaux de compagnie : « Sans cette puce, ces belles retrouvailles n’auraient probablement pas eu lieu » déclarait le vice-président de Charleston Animal Society.