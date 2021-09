Le personnel d'un parc d'attractions au secours d'un chien enfermé dans une voiture garée en plein soleil

Photo d'illustration

Le responsable et des employés du parc Walibi Rhône-Alpes ont sauvé la vie d’un chien qui était enfermé dans une voiture stationnée en plein soleil. La chaleur dans l’habitacle était insupportable et la seule solution était de briser l’une des vitres du véhicule. L’animal s’en est miraculeusement remis.

Le réflexe qu’a eu le responsable d’un parc d’attractions situé en Isère a été salvateur pour un chien enfermé dans une voiture sous une chaleur étouffante, rapportait Démotivateur le 19 juillet dernier.

Les faits ont eu lieu l’avant-veille. Ce samedi-là, le personnel du parc Walibi Rhône-Alpes à Avenières s’est aperçu de la grande détresse du canidé. Ce dernier se trouvait, en effet, dans la voiture de son propriétaire garée en plein soleil. Les portières du véhicule étaient verrouillées et les vitres fermées.

Illustration

A l’intérieur, le chien affichait des symptômes de plus en plus inquiétants. Il haletait, salivait et de la buée se propageait dans la voiture. Le responsable a appelé les gendarmes et les pompiers, mais la situation était d’une extrême urgence ; la vie du quadrupède était désormais en jeu. Il a alors décidé de briser l’une des vitres pour le libérer.

« A deux minutes près, je pense que le chien serait mort »

Il a ainsi pu prendre la mesure du calvaire que le pauvre toutou avait dû supporter durant tout ce temps. L’habitacle était une véritable fournaise. « A deux minutes près, je pense que le chien serait mort. C’est scandaleux et intolérable », a confié l’intéressé au Dauphiné Libéré.

Le chien a été transporté en urgence à la clinique vétérinaire de Charancieu. Le lendemain, son état de santé ne suscitait plus d’inquiétude.

Quant à son maître, qui était venu de la Drôme voisine, il devra s’en expliquer face aux gendarmes.