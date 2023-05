Le parcours émouvant de Kuma, une chienne qui apprend à faire confiance après cinq adoptions infructueuses

Après avoir été adoptée 5 fois, et rejetée 5 fois, Kuma n’arrivait pas à se projeter dans sa nouvelle maison. Elle restait distante, et faisait en sorte de ne pas s’attacher, persuadée qu’elle allait subir une nouvelle séparation.

Vivre l’abandon et l’adoption est quelque chose de difficile pour un chien. Tristesse, peur, solitude, désespoir, perte de repères, etc. Les émotions négatives qu’ils ressentent sont nombreuses, et ils doivent ensuite réapprendre à donner leur confiance à des humains. Alors quand il faut répéter ces étapes 5 fois, les obstacles sont d’autant plus durs à surmonter. C’est ce qu’a vécu Kuma, comme le raconte PetHelpful.

© jessdavisaust / TikTok

Les adoptants de Kuma ne lui ont jamais laissé le temps dont elle avait besoin

Toutes les adoptions de Kuma ont été des échecs. En effet, la chienne était renfermée sur elle-même, triste, et ne montrait aucune joie à avoir été adoptée. De quoi refroidir certains adoptants, qui ont préféré la ramener à son refuge. Pourtant, Kuma avait juste besoin de temps et de certitudes. Elle avait besoin de savoir que cette nouvelle maison était bien la sienne, et qu’elle ne serait pas abandonnée quelque temps plus tard.

La chienne est alors entrée dans un cercle vicieux, où chacune de ses adoptions ne faisait que la conforter dans l’idée que ça ne durerait pas. Elle avait donc encore besoin de plus de temps avant d’accorder sa confiance.

© jessdavisaust / TikTok

Kuma a rencontré la bonne personne

Heureusement, la sixième adoption a été la bonne. Jess Davis, sa propriétaire, a raconté dans une vidéo comment les événements se sont déroulés. Kuma était le deuxième chien qu’elle sauvait d’un refuge. Quand elle est arrivée dans sa nouvelle maison, elle était très timide.

« Elle avait cette tristesse dans son regard, comme si elle savait que nous allions l’abandonner », a écrit Jess.

Mais, contrairement aux anciens adoptants, Jess et sa famille ont été très patients. Avec le temps, Kuma a commencé à s’ouvrir un peu à eux, et de plus en plus chaque jour.

© jessdavisaust / TikTok

Sa personnalité s’est peu à peu dévoilée. Kuma a pris confiance, et s’est enfin sentie à l’aise dans sa nouvelle maison, avec ses propriétaires et son ami canin.

Jess confie que sa chienne lui apporte énormément, et qu’elle ne pourrait désormais plus vivre sans elle.

