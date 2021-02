Le nombre d'abandons dans les refuges en baisse avec la crise sanitaire ?

Photo d'illustration

Dans plus d’un refuge, on a constaté une baisse des abandons de chiens et de chats avec la pandémie de Covid-19. Une bonne nouvelle qui n’empêche pas les responsables de ces structures d’accueil de rester prudents.

Les abandons d’animaux ont baissé de 14 % en 2020 en France, d’après la SPA. Un constat observé par plusieurs refuges, notamment en Picardie, comme le rapporte France 3 Hauts-de-France. Une tendance favorisée par la crise sanitaire.

C’est le cas à Poulainville (80). Anne-Marie Choquet, responsable du refuge SPA samarien, a accueilli 980 animaux l’année écoulée, soit 11 % de moins qu’en 2019 (1100). Elle explique ces chiffres par le temps accru passé par les maîtres avec leurs animaux de compagnie durant le confinement, à la faveur duquel « un chien par exemple […] aura tendance à faire moins de bêtises ». De ce fait, les propriétaires sont moins tentés de s’en séparer.

Toutefois, le nombre d’adoptions a baissé lui aussi. Anne-Marie Choquet en a enregistré 22 % en moins par rapport à l’année précédente. Une tendance prévisible, vu que le refuge était fermé en mars, avant de n’ouvrir que sur rendez-vous.

Les responsables de refuges restent vigilants

A 100 kilomètres de là, au refuge SPA de Compiègne (60), la baisse des abandons relevée est encore plus marquée : -27 %. A la tête de l’établissement depuis 20 ans, Christelle Varlet n’avait jamais connu cela. Mais elle ne s’emballe pas non plus, car des adoptions motivées par le souhait de rompre l’isolement ou de sortir pendant le confinement pour promener son animal de compagnie sont susceptibles de déboucher, à terme, sur de nouveaux abandons.

En outre, le déconfinement peut donner lieu à des troubles comportementaux. Des chiens qui profitaient de la présence permanente de leurs maîtres ont du mal à s’habituer à leur soudaine absence. Certains l’expriment en détruisant des objets, d’autres en aboyant à longueur de journée.

Par ailleurs, les adoptions ont baissé de 23 % au refuge SPA isarien, pour les mêmes raisons qu’à Poulainville et dans la plupart des associations du pays, soumises aux mêmes restrictions.

A lire aussi : L’association 30 Millions d’Amis défend le sort des animaux condamnés à l’euthanasie en France dans un court-métrage réalisé par Maïwenn

La crise sanitaire s’accompagnant de difficultés économiques, les refuges craignent de voir les abandons rebondir à l’avenir. Les NAC en font d’ailleurs déjà les frais, puisqu’ils ont été 16 % plus nombreux à avoir été délaissés en 2020, selon la SPA. Beaucoup d’entre eux avaient été achetés de manière irréfléchie lors du premier confinement, soit en ligne, soit en animaleries.