Le Labrador, chien préféré aux Etats-Unis, talonné de près par une race bien de chez nous !

Photo d'illustration

Pour la 30e année consécutive, le Labrador-Retriever occupe la première place du classement des races de chiens préférées des Américains. La grande surprise cette année, c’est le fauteuil de dauphin, occupé cette fois-ci par le Bouledogue Français.

Ce mardi 16 mars, l’AKC (American Kennel Club) a tenu une conférence de presse en ligne depuis son Musée du Chien à New York. Elle y a annoncé le classement 2020 des races canines les plus populaires aux Etats-Unis, comme le rapporte Fox News.

Si le Labrador-Retriever est toujours premier et indétrônable depuis 30 ans, le Bouledogue Français fait sensation en se hissant à la seconde place. Il déloge ainsi le Berger Allemand, qui talonnait le « Lab » sans discontinuer depuis 2009. Le « B-A » n’a toutefois pas quitté le podium et est suivi du Golden Retriever et du Bulldog Anglais, respectivement 4e et 5e.

Par ailleurs, le Bouledogue Français est classé premier à Los Angeles pour la 3e année consécutive.

Le Bouledogue Français de plus en plus apprécié des Américains pour son « tempérament joueur, alerte et intelligent »

Alors, qu’est-ce qui peut bien valoir au « Frenchie » un tel succès outre-Atlantique ? « Le tempérament joueur, alerte et intelligent de cette race », répond Gina DiNardo, secrétaire exécutive à l’AKC, sur le site de l’organisation. Des qualités qui en font « un choix populaire pour les propriétaires de chiens actuels et potentiels » poursuit-elle.

Elle ajoute que cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. Le Bouledogue Français a encore de belles années devant lui aux Etats-Unis.

Revoilà le Teckel dans le top 10 !

Quant au premier de la classe, qu’il soit sable, chocolat ou noir, le Labrador-Retriever jouit d’un « amour indéniable » auprès des Américains, d’après DiNardo. Cette dernière indique que les représentants de cette race « sont des chiens si polyvalents et familiaux qu’il n’est pas étonnant qu’ils soient si populaires depuis 30 ans ».

Autre fait notable concernant le nouveau classement des races canines les plus appréciées aux Etats-Unis ; le Teckel marque se retour à la 10e place pour la première fois en 7 ans. C’est le Welsh Corgi Pembroke qui fait les frais de la réapparition du Dachshund dans le top ten en étant rétrogradé au 13e rang.