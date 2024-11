Le hasard met une chienne sur la route d’une famille et elle devient sa plus fidèle amie

Les animaux de compagnie apportent beaucoup à leurs maîtres au quotidien, parfois par leur simple présence. Pendant des années, Shirley était un pilier pour ses propriétaires et les accompagnait partout. Ils ont traversé les années avec cette amie des plus loyales.

Mary Gladman a mis sa plume au service du Guardian pour partager son histoire avec une chienne spéciale, Shirley. Laquelle est devenue un membre à part entière de la famille, traversant toutes les épreuves de la vie avec ses propriétaires. Elle n’est aujourd’hui plus de ce monde, mais sa maîtresse a souhaité lui laisser un bel hommage.

La rencontre entre Shirley et la famille Gladman s’est faite de façon assez imprévue. À l’époque, cette dernière se remettait d’un échec d’adoption : « Nous avons essayé en vain d’adopter un chien sauvé qui refusait de sortir et qui urinait sur le tapis dans un geste de colère », partageait la femme.

photo d'illustration

Une situation qui tombait bien

Malheureusement, la boule de poils et les Gladman ne sont pas parvenus à créer un lien et l’adoption n’a pas abouti. Pourtant, ces derniers tenaient à accueillir un animal de compagnie et lui offrir une belle vie. C’est à ce moment que le hasard leur a donné un petit coup de pouce.

La chienne d’une voisine avait donné naissance à plusieurs chiots et sa propriétaire souhaitait les faire adopter : « Quand la vieille dame qui habitait en face de chez nous nous a dit que sa chienne croisée Border Collie [...] était enceinte à la suite de ce qui a été décrit comme un “accident de la route “, mon mari de l’époque, mes 2 jeunes fils et moi-même avons dit que le chiot était peut-être l’animal de compagnie que nous recherchions » écrivait Mary.

photo d'illustration

Une connexion instantanée

Effectivement, la famille ne s’était pas trompée. Le lien avec Shirley s’est fait naturellement et presque immédiatement. La chienne a commencé à suivre ses maîtres partout, que ce soit en vacances ou encore au travail : « Shirley était aussi une des préférées des élèves des écoles primaires où mon mari supervisait les stages d'enseignement ».

A lire aussi : Touchée par ce jeune chien « très triste et déprimé » au refuge, toute une communauté se relaye pour partager son histoire

Shirley a vécu le départ du fils aîné de la famille et son premier emploi, plusieurs déménagements ainsi que le mariage de ses propriétaires. Tant d’événements de la vie pour lesquels elle n’a jamais été mise de côté. Au contraire, elle était un membre important du foyer au même titre que les autres.

Elle a profité de 17 belles années aux côtés de ses humains préférés avant de s’éteindre : « Shirley aura toujours une place spéciale dans nos cœurs », affirmait Mary.