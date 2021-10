La persévérance de ce chaton à 3 pattes retrouvé près d'une benne à ordures devient une source d'inspiration

Privée trop tôt de sa mère, handicapée et opérée très jeune, Petal a fait preuve d’une résilience et d’une détermination extraordinaires pour surpasser toutes les difficultés et mener une vie de chaton normale. Ceux qui prennent soin d’elle sont en admiration devant sa force de caractère.

Une portée de 3 chatons abandonnés avait été découverte à proximité d’une benne à ordures, dans le Sud de la Californie. Les petits félins n’étaient âgés que d’une semaine. L’un d’eux, une femelle, souffrait d’une grave blessure à la patte. En fait, il lui manquait la moitié du membre arrière droit et la plaie était infectée, d’après Love Meow.



Kitten Rescue Life / Instagram

La personne qui les avait trouvés les a immédiatement emmenés aux urgences vétérinaires. Un appel à l’aide a été adressé aux associations locales, dont Kitten Rescue Life. L’organisation basée à San Diego et fondée par Amanda Holder y a répondu et est immédiatement passée à l’action.



Kitten Rescue Life / Instagram

La jeune chatte, qui a été appelée Petal, devait être opérée sans attendre, mais vu son âge et son poids (un peu plus de 140 grammes), l’intervention et l’anesthésie comportaient un énorme risque. Les vétérinaires n’avaient pas le choix cependant ; non traitée, l’infection lui aurait été fatale. Ils ont décidé de réaliser l’opération.

Fort heureusement, celle-ci s’est parfaitement déroulée. Soulagée de l’apprendre, Amanda Holder s’est empressée de la rejoindre à la clinique vétérinaire. « Je suis entrée et j’ai pu lui donner le biberon. C’est à ce moment-là que j’ai su que le pire était derrière et qu’elle allait s’en sortir », raconte la bénévole.



Kitten Rescue Life / Instagram

Quelques jours plus tard, la plaie s’est cicatrisée et le chaton a commencé à laisser libre cours à son âme d’aventurière et d’exploratrice. Malgré son handicap, elle s’est efforcée de suivre la cadence de ses congénères et s’est renforcée de jour en jour.



Kitten Rescue Life / Instagram

« Nous savions qu'elle était spéciale »

« Petal est forte à la fois mentalement et physiquement. Dès l’instant où nous l'avons eue, nous savions qu'elle était spéciale, se souvient Amanda Holder. Elle n'a jamais agi différemment des autres chatons. Même le jour où elle est revenue de son opération, elle s’amusait avec ses frères comme si de rien n'était ».



Kitten Rescue Life / Instagram

Elle ajoute que la persévérance affichée par la jeune chatte « a été une source d’inspiration » pour tous ceux qui ont eu la chance de la rencontrer et pour les nombreux abonnés de l’organisation sur les réseaux sociaux.

Kitten Rescue Life / Instagram