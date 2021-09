Le désarroi d’une bénévole qui pensait avoir enfin sauvé le chien qu’elle cherchait depuis 2 ans

Alors qu’elle pensait avoir enfin retrouvé le chien disparu qu’elle cherchait depuis 2 ans, une bénévole a déchanté en découvrant que quelqu’un avait laissé l’animal s’échapper de la cage-piège où il se trouvait. Retour à la case départ pour la Texane et pour le canidé qu’elle essaie de sauver…

Cela faisait 2 longues années que Mary Oyler attendait ce moment. Elle avait enfin réussi à mettre Jack en sécurité, mais ce chien lui a filé entre les doigts à cause d’un automobiliste. Un récit rapporté par KSAT ce lundi 6 septembre.

Mary Oyler et d’autres bénévoles avaient promis à Richard Ewers, un habitant du comté de Bexar au Texas, de prendre en charge les 30 chiens dont il s’occupait après sa disparition. Le groupe a tenu à honorer sa promesse lorsque l’homme, atteint d’un cancer, est décédé. Tous les chiens ont ainsi pu rejoindre leurs nouvelles familles respectives, à l’exception de Jack, qui a fugué.

Depuis, Mary Oyler consacrait tout son temps libre à le chercher. L’insaisissable quadrupède était régulièrement vu par des témoins, mais elle ne parvenait pas à le récupérer. Jusqu’à dimanche dernier (5 septembre).

Ce jour-là, Jack était enfin en sécurité. Ou du moins, c’est ce qu’elle croyait. Le chien était dans une cage-piège que Mary Oyler avait installée. Elle s’est rapidement rendue sur place et est restée à distance pendant qu’elle appelait quelqu’un pour organiser son transport. Une famille d’accueil était même prête à l’héberger.

« En moins d’une minute, il était parti »

Alors qu’elle était au téléphone, un 4x4 s’est arrêté devant la cage, lui obstruant la vue sur celle-ci. Puis le véhicule est reparti et le chien n’était plus là ; la porte de la cage était ouverte. Tout s’est passé trop vite pour Mary Oyler ; « En moins d’une minute, il était parti ». Elle se dit « complètement dévastée ».

L’automobiliste en question n’a visiblement pas emmené Jack. Il l’a simplement laissé s’échapper en ouvrant la porte de la cage-piège. Peut-être pensait-il bien faire, mais ce n’était pas l’attitude à avoir. Le chien a d’ailleurs été aperçu plus tard ce jour-là dans les environs.

Mary Oyler espère pouvoir le retrouver le plus vite possible, car il est affamé et assoiffé.

