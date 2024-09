Le cœur brisé par la réaction de son chien au moment de son départ, une jeune femme décide d’annuler son vol (vidéo)

Certains chiens feraient n’importe quoi pour garder leur maître à la maison. Le chien de Sinead Hanley, une étudiante, a par exemple trouvé une astuce imparable pour l’empêcher de retourner à l’université : s’allonger dans sa valise et lui faire ses plus beaux yeux doux. Une technique efficace, puisque la jeune femme a finalement annulé son vol pour l’étranger !

La période de la rentrée est toujours un moment difficile. Les vacances sont terminées et il est temps de retrouver le chemin de l’école ou du travail. Pour Sinead Hanley, cela signifie que le moment est venu de préparer sa valise pour rejoindre une université à l’étranger. À moins que son chien en décide autrement…

Une touchante réaction

La veille de son départ, alors que la jeune femme était en train de préparer ses affaires, elle a compris que son chien ne voulait pas qu’elle parte.

Dans une vidéo déchirante postée sur TikTok, on voit en effet la boule poils grimper dans la valise posée sur le sol, se retourner et s’allonger sur les vêtements et les chaussures de Sinead.

@sineadhanleyx / TikTok

Impossible pour la jeune femme de continuer à remplir sa valise ou même de la fermer, d’autant que le toutou lui lançait des regards remplis d’amour. Il souhaitait clairement que sa maîtresse reste à la maison ou, au moins, qu’elle l’emmène !

Ne pouvant résister à ces yeux pleins de tendresse, Sinead a décidé de reporter son voyage. Elle a d’ailleurs écrit en légende de cette vidéo : « Brb [je reviens tout de suite], j'annule mon vol. »

« Elle me brise le cœur »

Relayée par Newsweek, cette vidéo attendrissante a déjà accumulé plus de 55 000 mentions « J'aime » et près de 250 000 vues en quelques jours.

Les internautes ont convenu que Sinead avait pris la bonne décision. « Je crains que vous ne deviez annuler le vol. », a par exemple écrit quelqu’un dans la section des commentaires. « Vous ne pouvez pas laisser le bébé. », a ajouté un autre utilisateur de la plateforme.

@sineadhanleyx / TikTok

« Non, en fait, je ne pourrais pas partir », a commenté un troisième internaute. Sinead, qui ressent la même chose, a répondu : « Elle me brise le cœur. »

Que la jeune femme se rassure : même s’il est déchirant de laisser son chien bien-aimé derrière soi, il n’y a aucune chance qu’il oublie son maître, même des mois, voire des années après une séparation.