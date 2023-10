Le comportement drôle et touchant d'une chienne envers son voisin préféré qui l'attend de l'autre côté de la rue (vidéo)

Designer est, en quelque sorte, la star du quartier. Cette chienne extrêmement sociable s’est fait énormément d’amis dans le voisinage, mais son voisin préféré habite en face et ce dernier vient régulièrement lui dire bonjour et lui offrir un câlin. Designer est également capricieuse et fainéante. Elle n’est donc pas du genre à traverser la rue pour le rejoindre.

Cette chienne porte un nom aussi peu commun que son attitude : Designer. Femelle Dogue Allemand, elle a un rituel matinal qu’elle tient à effectuer tous les matins. Il s’agit pour elle de se tenir devant la maison pour faire coucou au voisin d’en face, qu’elle apprécie tout particulièrement.

La chienne à la robe noir et blanc remue énergiquement la queue en reconnaissant son ami, puis s’assied pour lui faire signe de la patte de venir la rejoindre. Designer adore les câlins qu’il a l’habitude de lui donner, mais elle se comporte en diva et préfère rester à sa place plutôt que faire l’effort d’aller vers lui.

Sa maîtresse l’encourage pourtant à traverser la rue pour retrouver le voisin. On l’entend, en effet, clairement lui dire « you can go » (tu peux y aller) dans la vidéo permettant de découvrir l’amusante scène et partagée sur TikTok.



@jess_gelle / TikTok

L’homme n’a d’autre choix que de se plier à la volonté de Sa Majesté Designer. Il traverse la rue et vient donner à la chienne sa dose quotidienne de caresses.

Relayée par PetHelpful, cette vidéo n’a pas tardé à devenir virale, totalisant 7 millions de vues sur TikTok à ce jour.

La vedette du quartier

Une autre séquence, mise en ligne début août, montre à quel point Designer est à l’aise dans son quartier. On la voit se balader tranquillement dans la rue, à la recherche d’autres voisins à saluer.

Sa propriétaire y explique, par ailleurs, que la famille comprend d’autres chiens et des chats, et qu’elle s’apprête à emménager dans une ferme. Designer et ses amis auront ainsi un peu plus d’espace et pourront profiter de l’air pur de la campagne.

