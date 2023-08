Le chien perdu d'une petite fille aveugle oblige une femme et un policier à lui courir après pendant 2 heures

Un représentant des forces de l’ordre et une habitante ont joint leurs efforts pour secourir un chien perdu, mais ce dernier ne se laissait pas approcher. D’autres personnes ont pris part à ce sauvetage, ignorant à quel point l’animal est un membre important de sa famille.

Skippy aura donné du fil à retordre à ses sauveurs, mais ceux-ci étaient bien décidés à le mettre en sécurité et le restituer sain et sauf à ses propriétaires, rapportait WKBN.

Les faits ont eu lieu dans la soirée du mardi 15 août 2023 à Warren, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). Allie Bova se trouvait près de son lieu de travail quand elle a remarqué le canidé en question. L’animal marchait seul dans la rue et semblait totalement perdu. La passante a essayé de le rattraper, mais il n’avait pas l’intention de se laisser faire.



L’adjoint O’Hara, du bureau du shérif du comté de Trumbull, effectuait sa patrouille dans le secteur et a vu la scène. Il est tout de suite intervenu pour venir en aide à Allie Bova. Malgré leurs efforts conjoints, le quadrupède était toujours en divagation, échappant à chacune de leurs tentatives.

D’autres personnes ont essayé, elles aussi, de mettre la main sur le toutou, mais sans plus de succès. Allie Bova a repéré un portail et l’a ouvert dans l’espoir que le chien y entre et se laisse enfermer, mais là encore, c’était mal connaître la détermination de l’intéressé à poursuivre sa folle escapade.

Skippy de retour à la maison, auprès de sa jeune amie aveugle

La traque a duré près de 2 heures. Finalement, Allie Bova et l’adjoint du shérif sont parvenus à attirer le fugitif dans un coin et à l’immobiliser. Ils l’ont ensuite enveloppé dans une couverture, avant d’obtenir les coordonnées de sa propriétaire qui habite à 8 kilomètres de là.



15 minutes plus tard, la maîtresse de Skippy est arrivée. « Il remuait la queue », raconte Allie Bova, alors qu’il rentrait à la maison dans les bras de son humaine.

Ses sauveurs ont appris par la suite que la fille de la dame est aveugle et que Skippy est son meilleur ami. Ce qui n’a fait que renforcer la satisfaction d’Allie Bova et le policier d’avoir contribué à ces retrouvailles.