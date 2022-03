Le chien abandonné parce qu'il le pensait "gay" a été adopté par un couple !

Fezco, le chien dont ses propriétaires avaient décidé de se séparer car ils le croyaient homosexuel, a trouvé une nouvelle famille aimante. Nouveau nom et nouveau départ pour cet animal dont le seul « tort » était de s’être frotté à un autre mâle.

L’histoire de Fezco avait choqué de nombreux internautes, tant en Caroline du Nord où il vit qu’à l’extérieur des Etats-Unis. Abandonné en refuge car ses propriétaires ne voulaient pas d’un chien « gay », il ne souffrira plus de la bêtise humaine puisqu’il vient d’être adopté, rapportait le Mirror le jeudi 24 mars.

Après l’avoir vu se frotter à un autre chien mâle, les anciens propriétaires de ce canidé à la robe noir et feu avaient vu rouge. Ils avaient décidé qu’il n’avait plus sa place au sein de leur famille, et l’avaient amené au refuge du comté de Stanley.

La structure d’accueil avait raconté son histoire sur les réseaux sociaux et lui cherchait un nouveau foyer. Les bénévoles espéraient d’abord le placer en famille d’accueil pour mieux le préparer à l’adoption.



WCCB Charlotte

En fin de compte, Fezco est allé directement rejoindre ses nouveaux maîtres pour toujours. Le quadrupède, âgé approximativement de 4 ans, a en effet été adopté par Steve Nicholas et son compagnon John.

« Nous nous sommes dit que nous pouvions faire quelque chose »

Le couple lui a ouvert les portes de sa maison à Charlotte. Le chien ne s’appelle plus Fezco, mais Oscar désormais. Un nom choisi en référence au célèbre romancier, dramaturge et poète irlandais Oscar Wilde (1854 - 1900).

WCCB Charlotte

Sa nouvelle famille fait tout pour l’aider à se sentir chez lui et à s’adapter à son nouvel environnement. Elle sait mieux que quiconque ce que c’est que de subir « ce genre de sectarisme et d’ignorance », dit Steve.

« Nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit que nous pouvions faire quelque chose à ce sujet », poursuit-il.