Le 6e sens de Luna : cette chienne aide sa maîtresse à découvrir sa maladie et lui sauve la vie

Trisha Allison n’y va pas par 4 chemins ; sa chienne Luna lui a purement et simplement sauvé la vie. Grâce à elle, en effet, cette mère de famille a pu se rendre compte à temps qu’elle était malade. Ce qui lui a permis de se faire soigner rapidement et de renouer avec l’espoir.

Les chiens se comportent en héros dans bien des domaines. Bien souvent, ils le font sans même avoir été entraînés à une tâche spécifique. C’est ce que démontre l’histoire de Luna et de sa maîtresse, rapportée par la BBC.

Trisha Allison a 50 ans, est mère de 2 enfants et exerce la profession d’assistance maternelle. Sa famille, qui habite Wilford dans le Nottinghamshire (Angleterre), compte également une chienne croisée Border Collie de 2 ans répondant au nom de Luna.



Trisha Allison

En avril dernier, Luna affichait un comportement inhabituel à son égard. C’était un samedi matin et Trisha Allison regardait la télévision, quand la chienne lui a sauté dessus et s’est mise à renifler son sein droit de manière insistante.

Sa maîtresse a alors procédé à une auto-palpation et a effectivement ressenti une légère douleur à l’endroit désigné par son amie à 4 pattes. Elle a pris rendez-vous chez le médecin le lundi suivant, et ce dernier lui a demandé de faire une biopsie.

« Elle est ma petite sauveuse »

Le résultat est tombé 2 semaines plus tard. Il a confirmé que Trisha Allison avait un cancer. Fort heureusement, la maladie a pu être détectée et prise en charge de manière suffisamment précoce. C’est bien grâce à Luna. « Je pense qu’elle savait. Elle est ma petite sauveuse », dit Trisha Allison de sa chienne à la BBC.

La mère de famille a été opérée 2 fois, et la tumeur a été retirée. Elle attend à présent de savoir si elle devra suivre des séances de chimiothérapie.

Trisha Allison demande aux femmes de s’auto-palper régulièrement et de consulter un médecin en cas de doute. Plus la maladie est traitée tôt, plus les chances d’en guérir sont élevées. Pour sa part, la brave Luna, peut être très fière d’elle et de ce qu’elle a accompli.