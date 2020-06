Laissé mourant sur la voie publique, ce chien très malade renaît miraculeusement

© Capture d'écran YouTube

Quand on voit l’état dans lequel se trouvait la chienne au moment de son sauvetage et son évolution en 2 semaines, on a du mal à croire qu’il s’agit du même animal. Et pourtant, c’est bien le cas. Le mérite revient à l’équipe d’Animal Aid Unlimited.

Couchée sur le flanc en pleine rue, squelettique et malade, tout ce que cette chienne pouvait encore faire était d’ouvrir les yeux et de remuer la queue à l’approche de ses sauveteurs. Son attitude donnait même l’impression qu’elle comprenait que ces gens étaient venus l’aider, car on imagine l’effort que cela a été pour elle de bouger ces quelques muscles considérablement affaiblis.

Les bénévoles d’Animal Aid Unlimited, association basée à Udaipur dans l’Etat du Rajasthan (nord-ouest de l’Inde), sont donc arrivés sur les lieux. L’un d’eux a précautionneusement porté la chienne et l’a déposée dans l’ambulance pour l’emmener au refuge de l’organisation, où elle a été vue par des vétérinaires. D’après The Dodo, ces derniers ont découvert qu’elle souffrait de la maladie de Carré, une pathologie infectieuse virale très contagieuse et qu’il difficile, voire impossible à traiter. Associée à la sous-nutrition et à des lésions à la hanche prouvant qu’elle ne pouvait plus marcher depuis plusieurs jours, elle rendait son état particulièrement critique.

Mise sous antibiotiques et intraveineuse, et grâce à l’amour et à l’attention qu’elle a reçus au refuge, la chienne a vu son état de santé progresser de manière spectaculaire. Les gens de l’association eux-mêmes ne s’attendaient pas à une évolution aussi rapide. Elle s’est remise à marcher et, en 2 semaines, elle était quasiment rétablie. Une incroyable transformation – on peut même parler de résurrection – à découvrir dans la vidéo ci-dessous, publiée par Animal Aid Unlimited sur la plateforme YouTube.

