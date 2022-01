La vidéo empreinte de douceur d'un couple de chiens heureux de se retrouver

Blue et sa « petite amie » ont été filmés lors de retrouvailles touchantes. Les 2 chiens se sont reniflés et ont échangé d'adorables bisous au-dessus d'une clôture.

Ah, l'amour ! Il adore faire chavirer les cœurs, même ceux de nos amis à fourrure. On se souviendra, notamment, de la tendre romance shakespearienne entre 2 Golden Retrievers séparés par un balcon. Aubrey et Bruno, les protagonistes de ce récit à l'eau de rose, ont ressenti un véritable coup de foudre la première fois que leurs regards se sont croisés.

Aujourd'hui, il s'agit d'une autre histoire touchante. Une vidéo publiée le 11 janvier 2022 sur le compte TikTok @bleuu_bear, met en scène (encore) un Golden Retriever, nommé Blue, et une femelle Rhodesian Ridgeback. Le clip d'une dizaine de secondes s'avère aussi court que doux.

« Everybody Loves Somebody »

Dans la vidéo, vue plus de 2,5 millions de fois à ce jour et relayée par Daily Paws, les internautes aperçoivent la chienne courir joyeusement vers une clôture, derrière laquelle l'attend son prince charmant à la robe couleur crème.

Les 2 tourtereaux se hissent sur leurs pattes arrière et, malgré l'obstacle en fer, se témoignent leur profonde affection. Le couple se salue en se reniflant de manière guillerette et échanges quelques baisers, tout cela au rythme de la jolie musique interprétée par Dean Martin, Everybody Loves Somebody.

A lire aussi : Des policiers organisent une fête pour célébrer le départ à la retraite de leur Berger Allemand

Pour parfaire cette adorable scène, il ne manquait plus qu'une grande assiette de spaghettis accompagnées de boulettes de viande, ainsi qu'un serveur jouant de l'accordéon comme dans le célèbre dessin animé La Belle et le Clochard.

Après cette étreinte chaleureuse, les amoureux se séparent. Peut-être se sont-ils rejoints pour jouer ensemble ? Quoi qu'il en soit, des petites vidéos aussi attendrissantes sont toujours agréables à regarder et ne peuvent que nous faire sourire.