Élevé par un Husky depuis l'âge de deux semaines, cet ancien chaton errant pense et se comporte exactement comme un chien

Adoptée par une chienne Husky qui l’a même allaitée, une jeune chatte a été littéralement sauvée par cette dernière. Toutes 2 sont devenues inséparables, enchaînant aventures et découvertes ensemble.

A San José, en Californie, un chaton femelle de 2 semaines avait été recueilli juste à temps pour lui sauver la vie. La chatte était, en effet, totalement livrée à elle-même et malade. Les premiers jours ont été très difficiles pour Rosie. Elle ne s’alimentait pas convenablement et était complètement perdue, malgré les efforts des bénévoles.

Ils ont alors eu l’idée de la présenter à Lilo, une chienne Husky Sibérien qui venait d’être opérée. Elles se sont attachées l’une à l’autre dès l’instant où elles se sont rencontrées, comme le raconte Shareably.

Rosie a vu une maman de substitution en Lilo, qui a instinctivement endossé ce rôle. Elle s’est même mise à l’allaiter. Le chaton et la chienne pouvaient passer des heures blottis l’un contre l’autre.

La chatte a grandi, recouvré la santé et a révélé sa personnalité pleine d’entrain et de joie de vivre. Lilo a continué de veiller sur elle. Infinity, l’autre Husky de la famille, en a fait de même.

En avril dernier, les chiens fêtaient leur 7e anniversaire et le chaton soufflait sa 5e bougie, comme le montre cette photo extraite du compte Instagram qui leur est consacré et suivi par un demi-millier d’abonnés :

On peut y découvrir d’autres publications relatant leurs merveilleuses aventures en montagne, au bord de lacs et de rivières, à la mer, etc. On y voit aussi à quel point le fait d’avoir grandi avec des chiens a influencé le comportement de Rosie, qui les imite à bien des égards.