La vidéo cocasse d'un homme essayant de sortir un chiot d'une piscine, mais tombant lui-même la tête la première !

En s'amusant dans la cour, un chiot est tombé accidentellement dans la piscine. Lorsque son propriétaire s'en est aperçu, il a immédiatement volé à son secours... mais a fini par se retrouver lui-même dans l'eau.

Sauver une vie est un acte noble. Mais parfois, l'opération de sauvetage prend une tournure inattendue. Une scène assez cocasse s'est déroulée au début du mois de mars, en Arizona (États-Unis).

Dans une vidéo publiée sur TikTok par Marcela Wolf, nous pouvons voir un homme s'occuper de son jardin et ses animaux de compagnie profiter du soleil. Mais un chiot très excité a été victime d'un accident. Alors qu'il courait, il a maladroitement chuté dans la piscine.

Bien qu'il fût en train de nager, son propriétaire, alerté par le bruit des éclaboussures, a rapidement décidé de le sortir de l'eau. Hélas, tout ne s'est pas passé comme prévu, comme le rapportait Daily Paws mardi 12 avril 2022.

5 millions de vues sur TikTok

L'homme s'est précipité vers le bord de la piscine et s'est accroupi. Au moment où il a essayé d'attraper le nageur... il a fini la tête la première dans l'eau. À cause de cet incident, le chiot a littéralement bu la tasse... et son humain préféré aussi. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde s'en sort dans cette histoire !

Son sauveur a très vite réagi, et a finalement réussi à le déposer sur la terre ferme. À la fin du clip, nous pouvons voir le canidé partir en courant et rejoindre ses congénères.

Le héros « maladroit » et son petit protégé sont seulement ressortis trempés. Après s'être retrouvés dans la piscine malgré eux, il ne leur restait plus qu'à prendre un bon de soleil pour se sécher !

En peu de temps, la vidéo a atteint les 5 millions de vues et a reçu plus de 325 000 mentions « j'aime ». Heureusement qu'un membre du foyer était présent lorsque l'accident s'est produit !