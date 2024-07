La tendre réaction d’un chat à la vue d’une photo prouve qu’il n’a jamais oublié sa défunte amie canine (vidéo)

Il existe des amitiés très précieuses qui perdurent au-delà de l’existence. Cleo et Groot avaient des tempéraments et des âges différents, mais cela ne les a pas empêchés de tisser un lien solide. Malheureusement, ces beaux moments partagés ont été avortés par le décès de la chienne. Le jeune chat garde toutefois un tendre souvenir de sa meilleure amie.

Cleo, une chienne au pelage noir grisonnant, a rencontré la tempête Groot lorsqu’elle avait 11 ans. Ce dernier, un jeune tabby, est arrivé avec son énergie juvénile qui a d’abord contrarié la senior. Mais il n’aura fallu que quelques jours à celle-ci pour se laisser aller et lier une amitié avec le petit nouveau.

Comme tout chaton en bonne santé qui se respecte, Groot était une véritable pile électrique. Cleo, quant à elle, n’avait plus le même dynamisme que lorsqu’elle était chiot et préférait le calme. Autant dire que leur rencontre à fait des étincelles, tant leur tempérament étaient opposés.

@asyacutrino / TikTok

« Au fil du temps, ils se sont liés d'amitié »

Finalement, Cleo s’est habituée à la fougue du chaton et a décidé de l’accepter comme il était. Après tout, il apportait de la joie autour de lui et sa personnalité était attachante. Réciproquement, Groot a su saisir les moments précieux de tendresse et d’affection avec la chienne. Il allait souvent se blottir contre elle pour partager une sieste réconfortante.

En somme, les 2 quadrupèdes étaient complémentaires et sont devenus amis, comme le précisait leur propriétaire Asya Cutrino à The Dodo.

@asyacutrino / TikTok

Un deuil difficile

Ils ont profité de la vie ensemble pendant 10 mois, puis Cleo s’est éteinte subitement une semaine seulement après être tombée malade. Groot l’a longtemps attendue devant la porte, ne comprenant pas qu’elle ne reviendrait pas. Pour rendre hommage à la chienne, ses maîtres ont accroché une photo d’elle sur un mur.

Quand Groot l’a remarquée, il s’est approché avec curiosité et l’a tendrement touchée avec sa patte. Asya est persuadée qu’il a reconnu Cleo et qu’il ne l’a d’ailleurs jamais oubliée : « De temps en temps, il s'arrête devant le portrait. Je suis sûr qu'il se souvient d'elle [...] Quand je regarde d'anciennes vidéos de Cléo et qu'elle aboie, Groot court immédiatement voir si elle est là » témoignait-elle. Aujourd’hui, le tabby a un nouveau compagnon félin avec qui jouer, mais garde certainement sa chère amie Cleo dans son cœur.

