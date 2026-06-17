La température corporelle normale d'un chien est de 37°C comme nous : mythe ou réalité ?

On pense souvent, à tort, que les chiens ont la même température corporelle que nous, autour de 37°C. Toutefois, cette valeur est trop basse pour eux : elle correspondrait déjà à une hypothermie ! Dès lors, quelle est leur température idéale ? On vous en dit plus dans cet article.

Selon une idée reçue répandue, la température corporelle d’un chien serait la même que la nôtre : 37°C. En réalité, c’est un mythe ! Chez le chien, elle est un peu plus élevée. Bien connaître la température idéale de son compagnon à 4 pattes évite pourtant de s’alarmer pour rien ou de passer à côté d’un problème.

Une température idéale entre 38°C et 39°C

La température idéale d’un chien en bonne santé se situe généralement entre 38°C et 39°C, soit un peu plus élevée que celle des humains. Cette différence s’explique par leur métabolisme et leur physiologie, qui leur donnent naturellement une température de base plus haute et assurent une bonne thermorégulation.

Cette température corporelle peut varier légèrement selon l’âge, l’activité physique, le stress ou le moment de la journée. Par exemple, une valeur autour de 37,5°C peut rester normale si le chien ne présente aucun autre symptôme, tandis qu’une température proche de 39,5°C peut parfaitement s’observer après un effort ou en cas de chaleur.

Quand faut-il s'inquiéter ?

On considère qu’il faut s’inquiéter lorsque la température d’un chien dépasse 39°C au repos de façon persistante, car cela peut indiquer une fièvre, et qu’au-delà de 40°C, il est nécessaire d’agir rapidement et de consulter un vétérinaire.

À l’inverse, une température autour de 37°C peut traduire une hypothermie, surtout si elle s’accompagne de signes comme des tremblements ou une grande fatigue.

Rappelons également qu’une truffe chaude, souvent inquiétante à tort, n’est pas un indicateur fiable : seule la prise de température rectale permet une mesure précise.

En cas de doute ou de fièvre, nous vous recommandons de surveiller votre boule de poils, de veiller à son hydratation et, encore une fois, de consulter un vétérinaire si la température reste élevée ou s’accompagne de symptômes.

L’info Woopets – Comment prendre la température de son chien ?

Vous pensez que votre fidèle compagnon a de la fièvre ? Rassurez-vous, il est tout à fait possible de prendre sa température rectale basale, à condition de le faire avec douceur et un peu de préparation, afin que le moment reste le plus serein possible pour lui. Voici les étapes à suivre :

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