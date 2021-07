La star des réseaux sociaux, Malcolm The Akita, récompensé au World Influencers and Bloggers Awards

Malcolm The Akita, fait le bonheur de milliers d'abonnés sur Instagram. Célébrité sur la toile et égérie de l'animalerie en ligne Croquetteland, il a reçu le titre du Meilleur Compte Animalier sur les réseaux sociaux dans le cadre de la cérémonie des World Influencers and Bloggers Awards. Malcolm et sa propriétaire, May Chan-Koung, ont foulé le tapis rouge avec style, le 12 juillet dernier.

Les blogueurs et influenceurs des réseaux sociaux ont le vent en poupe ces dernières années. Si bien qu'une cérémonie annuelle leur est consacrée depuis 2019.

Les World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) s'adressent aux célébrités de la toile, véritables acteurs du monde de demain, en les mettant en avant et en assurant leur promotion. 300 millions de personnes suivent les résultats et 5 millions de téléspectateurs découvrent les heureux élus en direct et par retransmission.

Internet étant bien ancré dans notre société, les WIBA ambitionnent de créer du lien entre les diverses générations. Peu importe l'âge, le sexe, la culture et la nationalité : le but est de former un univers unique qui communique et échange des informations pertinentes.

© Malcolm The Akita

L'un des chiens les plus célèbres d'Internet

Animaux, voyage, nourriture, famille, il existe une myriade de catégories, n'autorisant chacune qu'un gagnant. Et les humains ne sont pas les seuls à concourir ! Pour preuve, Malcolm, un Akita américain suivi par l'agence de communication YLG, a intégré l'aventure en participant à la catégorie Advanced.

Les animaux n'arrêteront jamais de nous surprendre !

© May Chan-Koung / Malcolm The Akita

Depuis plus de 5 ans, l'adorable bouille de la célébrité à 4 pattes fait le bonheur des internautes. Sa maîtresse, May Chan-Koung, publie régulièrement des photos et des vidéos de son fidèle compagnon qui illuminent la blogosphère.

Son objectif premier a été de partager du contenu avec ses proches et des passionnés d'Akitas américains. Mais au fil du temps, la communauté s'est agrandie. Aujourd'hui, son compte Instagram réunit plus de 90 000 abonnés.

© Malcolm The Akita

Une star qui a du chien

La notoriété du canidé lui a valu le titre « Best Animal Account », c'est-à-dire le « Meilleur Compte Animalier » sur les réseaux sociaux.

Le 12 juillet 2021, Malcolm et May ont eu la chance d'être invités à une cérémonie à l'hôtel Martinez pendant le légendaire Festival de Cannes, afin de recevoir la récompense en pattes propres. Le public est littéralement tombé sous le charme du joyeux quadrupède. Ce dernier a même été qualifié de « Star of Show » ! Photogénique, l'animal a posé fièrement à côté de sa propriétaire souriante.

Malcolm, la célébrité qui a du chien, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il n'a pas fini de faire parler de lui et d'offrir toujours plus de douceur aux internautes.

© May Chan-Koung / Malcolm The Akita