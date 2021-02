La SPA organise sa Saint-Valentin avec 3000 animaux à l'adoption et recherchant un "plan sérieux"

Pour aider les milliers de chiens, chats et autres compagnons qui vivent dans ses refuges à trouver des familles pour la vie, la SPA lance la Saint-Valentin des Animaux dans ses 62 structures d’accueil.

Comme les années précédentes, la SPA lance la « Saint-Valentin des Animaux » dans le but de donner plus de chances aux pensionnaires de ses refuges de trouver « un plan sérieux ».

Une campagne de quelques jours, menée sur un ton « décalé et drôle », comme l’indique le président-bénévole de la SPA Jacques-Charles Fombonne, et qui vise à favoriser pour ces animaux et leurs futurs maîtres « une belle rencontre dans le cadre de l’adoption responsable ».

Il n’a jamais été aussi compliqué de rencontrer son âme sœur que dans ce contexte de crise sanitaire. Pour les adoptions, le constat est le même.

3000 chiens, chats, rongeurs, reptiles et autres animaux de compagnie attendent d’avoir leur chance dans les 62 refuges et Maisons SPA de France. Eux aussi ont le droit de choisir leurs parents avec des critères bien spécifiques. C’est le mot d’ordre de la Saint-Valentin de la Société Protectrice des Animaux, qui vient ainsi inverser la tendance.

Des animaux de races, d’âges et aux personnalités très diverses, et qui nourrissent donc le rêve de trouver les personnes dont les styles de vie correspondent à leurs caractéristiques.

« À la SPA, ils cherchent tous un plan sérieux »

Ainsi, l’espace d’une poignée de jours, la SPA se mue en « site de rencontres » sérieuses, en espérant que le plus d’animaux possibles puissent enfin connaître la vie de famille qu’ils méritent tous.

A lire aussi : L'adorable réaction de ce chien policier retraité qui pleure de joie lorsqu'il retrouve son ancien collègue

M. Fombonne invite donc « toutes les personnes qui ont le projet d’adopter en ce début d’année à venir le concrétiser dans nos refuges à l’occasion de la Saint-Valentin des Animaux. »