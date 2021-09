La SPA dénonce un triste record d'abandons des animaux de compagnie pour l'été 2021 et demande de stopper "l'hémorragie"

C’était malheureusement prévisible. Après l’engouement pour les chiens, chats, NACs et autres animaux de compagnie pendant les périodes de confinement, c’est le retour de bâton. La SPA fait état de près de 17 000 abandons enregistrés dans ses refuges cet été. Un triste record…

16 894 animaux ont été accueillis dans les refuges de la Société Protectrice des Animaux entre le 1er mai et le 31 août derniers. Ce qui représente une augmentation de 7% par rapport au record précédent de 2019. Un constat que dresse la SPA dans un communiqué où elle appelle les autorités à réagir pour mettre fin à cette inquiétante tendance.



Avec la crise sanitaire et la mise en place de périodes de confinement, nombreuses avaient été les personnes à se tourner vers l’adoption ou l’achat d’un animal de compagnie pour les aider à mieux vivre l’isolement. Ces nouveaux maîtres n’étaient pas tous complètement préparés et ne disposaient pas forcément des connaissances nécessaires pour prendre véritablement soin de leurs animaux. Beaucoup d’entre eux ont, hélas, fini par prendre la décision de s’en séparer.

Les abandons de NACs et de chats en nette augmentation

Les NACs (nouveaux animaux de compagnie) ont énormément pâti de ce phénomène. 850 d’entre eux ont, en effet, été abandonnés cet été, soit 82% de plus qu’en 2019.



Les chats n’ont pas été plus heureux, puisqu’ils sont 11 669 à avoir été accueillis dans les refuges de la SPA après leur abandon. Ce qui correspond à une augmentation de 19% par rapport à ce qui était de mise 2 ans plus tôt.



Quant aux chiens, la SPA en a pris en charge 4 360 dans ses établissements, dont la moitié y ayant été directement abandonnés. La Société Protectrice des Animaux relève toutefois un point positif ; la « baisse significative et continue des chiens issus des fourrières », obtenue à la faveur de l’identification, qui responsabilise les maîtres et constitue « l’un des meilleurs remparts à l’abandon sauvage ».



De plus en plus d’animaux victimes de maltraitance

Le communiqué cite également la hausse spectaculaire et préoccupante des sauvetages réalisés aux côtés des autorités judiciaires. Autrement dit, des animaux secourus dans le cadre d’enquêtes sur des cas de maltraitances et de négligences. Ils sont ainsi 856 à avoir été arrachés à leur calvaire quotidien, soit 5 fois plus qu’en 2019.

Enfin, la SPA souligne le formidable travail accompli par les associations locales indépendantes malgré leurs moyens limités, et leur apporte son soutien. C’est dans cette logique qu’elle réclame le retrait de l’article 3 bis de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Cette dernière sera soumise en première lecture au Sénat. La disposition dénoncée par la SPA interdirait aux petites associations ne disposant pas de refuge de recueillir des animaux.

A l’inverse, elle invite les sénateurs à valider les 2 articles de ladite proposition de loi qui destinés à interdire la vente d’animaux en animalerie et renforcer l’encadrement des ventes et cessions en ligne.