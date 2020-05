Etude : Les chiens des Français les ont aidés à surmonter le confinement

Photo d'illustration

D’après une récente étude portant sur l’impact du confinement sur le rythme de vie des chiens et de leurs maîtres, 95% des Français interrogés estiment que leurs compagnons à 4 pattes leur ont été d’un grand soutien psychologique lors de cette période difficile.

Le déconfinement a débuté ce lundi 11 mai en France, où la pandémie de Covid-19 a affecté plus de 141 000 personnes et provoqué plus de 27 000 décès à ce jour, avec toutefois près de 59 000 guérisons.

Il marque la fin d’une période inhabituelle et difficile, celle du confinement. Elle a impacté bien des aspects du quotidien, y compris le rythme de vie des chiens et de leurs propriétaires. Mais dans quelle mesure ? Une étude menée par le site DogsPlanet.com s’y est intéressée.

Elle a été faite sur 8 jours pendant le confinement, ayant ainsi permis de collecter 1248 réponses portant sur 4 volets : les sorties quotidiennes, l’alimentation, le comportement du chien et les bienfaits sur la santé du maître, et enfin les commandes en ligne de produits pour chien.

Soutien moral et sorties quotidiennes : une présence bénéfique sur les plans psychologique et physique

Des travaux qui ont permis d’obtenir plusieurs enseignements fort intéressants, le principal étant que 95% des Français affirment que la présence de leur chien les a aidés à surmonter ces 2 mois d’isolement.

De plus, elle a confirmé le fait que les chiens donnent à leurs maîtres une bonne occasion pour quitter leur domicile, ne serait-ce que pour quelques minutes. 64% indiquent que leurs promenades duraient plus d’un quart d’heure et 44% effectuaient plus de 3 sorties quotidiennes avec leurs compagnons à 4 pattes pendant le confinement.

Le confinement, source de stress pour un nombre non négligeable de chiens

En ce qui concerne l’effet de ce dernier sur le bien-être du chien, l’étude révèle que pour 25% des personnes interrogées, leurs animaux de compagnie, stressés au début du confinement, s’y sont habitués par la suite. En outre, 7% ont répondu que leurs chiens sont encore stressés.

Des chiffres qui traduisent l’ampleur du travail à effectuer auprès de nombreux canidés pour leur permettre de retrouver un certain apaisement, mais aussi pour les aider dans la délicate transition vers le retour à la normale. Des spécialistes du comportement et de la psychologie canines ont, en effet, mis en garde contre l’impact sur les chiens du retour au rythme de vie classique, avec notamment de longues journée de travail et donc d’absence du maître.

Commandes en ligne : une légère hausse, mais pas de véritable boom

On aurait pu s’attendre à une explosion des commandes en ligne de produits pour chien, mais elle n’a vraisemblablement pas eu lieu. Même si une légère hausse a été constatée.

Ainsi, plus de la moitié (51%) des Français affirment qu’ils achetaient déjà des produits pour leurs chiens sur Internet avant le confinement. Parmi les 49% restants, 11% seulement ont commencé à le faire.

Alimentation du chien pendant le confinement : pas de changement pour une majorité de Français

Enfin, au chapitre alimentation, 72% des personnes interrogées affirment ne pas avoir fait changer de régime à leurs amis quadrupèdes. Parmi les 18% à avoir opéré un changement, certains se sont tournés vers des repas faits maison (12%).

Par ailleurs, 71% des Français indique avoir changé l’alimentation de leur chien tout en restant dans la même catégorie. Autrement dit, ils ne sont pas passés de produits premium vers de la moyenne gamme, par exemple.