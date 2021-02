La sortie du film de Disney, "Cruella", inquiète les associations de défense des animaux

Avec la sortie du film Cruella en mai, les associations de protection animale craignent une vague d’adoptions et surtout d’abandons de chiens de race Dalmatien. Un phénomène qui avait déjà été observé après la sortie des 101 Dalmatiens il y a 25 ans.

Les Dalmatiens seront-ils à nouveau victimes de leur popularité, comme ils l’ont été à la suite du succès des « 101 Dalmatiens » en 1996 ? C’est ce qu’appréhendent les défenseurs de la cause animale à 3 mois de la sortie de « Cruella », comme le rapporte Ouest-France.

Comme l’indique son titre, le nouveau film de Disney est axé sur le personnage de Cruella d’Enfer, styliste à la méchanceté sans bornes et dont l’ambition ultime est de capturer les Dalmatiens pour fabriquer un manteau en fourrure à partir de leur robe blanc et noir. Le rôle est joué par l’actrice américaine Emma Stone.

Dans un tweet publié le 18 février dernier, l’association PETA faisait part de son inquiétude face au possible engouement que « Cruella » pourrait susciter pour les chiens Dalmatiens. Un regain d’intérêt qui risque fort de donner lieu à de nombreux abandons.

Nobody shows the cruelty of skinning animals better than Cruella, but PETA’s praise will be on paws until @Disney takes steps to stop a repeat of '96’s "101 Dalmatians," when shelters were flooded with dogs reportedly discarded by fans who weren’t prepared for puppies to grow up.