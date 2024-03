La signification de ces comportements canins étranges et qui vous intriguent

Nos chiens sont des êtres fascinants. Leurs comportements nous amènent parfois à nous demander ce qui peut les déclencher et les mécanismes qu’ils mettent en action. Voici 9 d’entre eux et leurs explications.

Vous avez beau connaître vos chers compagnons poilus sur le bout des doigts, il y a certainement 2 ou 3 habitudes parmi les siennes qui vous intriguent et que vous avez du mal à expliquer. De la tendance à manger de l’herbe aux hurlements au loup, en passant par la coprophagie, passons en revue les comportements typiquement canins qui interpellent.

Pourquoi mon chien tourne-t-il sur lui-même avant de se coucher ?

Avant de s’endormir, le chien fait son « nid ». Il arrange son couchage pour que ce dernier soit le plus confortable possible. Un comportement qui est comparable au nôtre quand nous réarrangeons nos oreillers et nos couvertures avant de dormir.

Après cela, nos amis canins tournent sur eux-mêmes pour trouver la bonne position, tout comme nous changeons souvent de position quand nous nous couchons. Il convient aussi de rappeler que le coucher est un moment où le chien est vulnérable, d’où la nécessité pour lui de se sentir en sécurité en ajustant sa posture.

Pourquoi mon chien mange-t-il de l’herbe ?

Vous avez déjà certainement vu votre chien manger de l’herbe et cela vous a interpellé(e). Nos amis à 4 pattes ne sont pas censés être herbivores, après tout. Pourquoi agissent-ils alors de la sorte ? Ils le font pour plusieurs raisons. L’une d’entre elles est qu’ils sont omnivores à tendance carnivores. Ils ont donc besoin d’apports nutritifs complets, comportant vitamines, minéraux et fibres que la viande seule ne peut assurer. L’herbe vient donc compléter leur alimentation à travers les nutriments qu’elle contient.

L’herbe leur sert aussi à soulager l’inconfort qu’ils ressentent lorsqu’ils ont l’estomac irrité. L’ingérer provoque un vomissement permettant de mettre fin audit inconfort et de se « purger ».

Pourquoi ne vient-il pas quand je l’appelle ?

Un chien qui ne revient pas lorsqu’on l’appelle n’est pas forcément un animal désobéissant ou cherchant à défier l’autorité de son maître. Il est fort probable qu’il n’ait tout simplement pas suffisamment intégré le rappel.

Le rappel fait partie des apprentissages de base dans l’éducation canine. Il s’acquiert le plus tôt possible, car cela permet de prévenir fugues et accidents lors des promenades notamment. Il est d’autant plus important que le chien apprenne le rappel quand il évolue dans un environnement comportant une quantité importante de stimuli (odeurs, bruits, mouvements…) auquel il lui est difficile de résister.

Pourquoi me lèche-t-il ?

Le léchage est un comportement naturel et instinctif par excellence chez le chien. Il lèche dans différentes situations, notamment celles qui induisent un certain stress. Dans ce cas, il le fait pour tenter de chasser les tensions.

Il s’agit également d’une expression d’affection à l’endroit de son maître ou de tout individu qu’il apprécie.

S’il vous lèche, c’est probablement aussi parce qu’il vous toiletter en guise de geste de bienveillance et d’attention à votre égard.

Pourquoi me suit-il partout ?

L’attachement que ressent un chien envers son maître s’exprime, entre autres, à travers sa tendance à suivre ce dernier partout. Il associe votre présence à des notions positives comme la sécurité, la nourriture, le jeu ou encore l’affection.

Chez certains chiens, ce comportement est extrême ; on parle alors d’hyper-attachement. Il est souvent lié à l’anxiété de séparation, qui se manifeste par des troubles comportementaux (destruction, aboiements fréquents, malpropreté….) quand leur propriétaire est absent.

Pourquoi hurle-t-il au loup ?

Le chien descend du loup, probablement à travers 2 processus de domestication distincts. C’est ce qui ressort des récentes études réalisées sur l’histoire de nos amis canidés. Ceux-ci ont donc hérité de nombreuses caractéristiques du loup, dont le hurlement.

Celui-ci peut servir à signaler sa présence à ses congénères ou à répondre à des sons qu’il identifie à des hurlements : sirènes de police…

Hurler au loup, c’est aussi pour le chien une manière de réagir à des signaux sonores qu’il a du mal à cerner ou interpréter, comme lorsqu’il entend son maître chanter.

Pourquoi mange-t-il ses propres excréments ?

On appelle cela la coprophagie. Ce comportement peut être provoqué par le stress, mais aussi par une alimentation inadéquate en quantité ou en qualité.

Des maladies comme la pancréatite, les entérites, les allergies ou les infections parasitaires peuvent amener le chien à manger ses déjections.

Les chiots sont également susceptibles de le faire par curiosité. Cela fait partie de leur apprentissage et des manières qu’ils peuvent avoir de découvrir et d’appréhender leur environnement.

Pourquoi court-il après les voitures ?

Les objets en mouvements déclenchent chez le chien des instincts tels que le jeu et la prédation. Courir après les voitures, vélos, motos ou encore des animaux qui passent devant eux à toute vitesse est donc un comportement naturel, mais qu’il est important de tempérer pour des raisons évidentes de sécurité.

Pourquoi me saute-t-il dessus ?

Vous rentrez à la maison après une longue journée de travail. Votre chien, qui guettait votre arrivée derrière la porte, vous fait alors la fête en vous sautant dessus. C’est ainsi qu’il manifeste la joie et l’excitation qu’il ressent en vous retrouvant.

Cette attitude peut évidemment poser problème, surtout pour vos invités qui risquent d’être gênés, voire effrayés, même si cela part d’une bonne intention de la part de l’animal. Pour atténuer cette attitude, il est conseillé de faire en sorte que les moments où ces sautillements sont observés (votre retour, l’arrivée d’invités…) deviennent banals dans l’esprit du chien, en évitant d’entrer dans son jeu qui consiste à faire la fête.