La réapparition surprise 3000 kilomètres plus loin d'un chien perdu de vue 7 ans plus tôt

Un chien sénior et sa maîtresse se sont retrouvés après avoir été séparés pendant 7 ans, rapportait WYFF News 4 le dimanche 12 février.

Les retrouvailles ont eu lieu à l’aéroport international de Greenville-Spartanburg en Caroline du Sud (Etats-Unis). Le vol de Jessie Springer venait tout juste d’atterrir en provenance du Nouveau-Mexique, 3000 kilomètres plus loin. Dès qu’elle a vu Nugget, elle n’a pas pu retenir ses larmes. Et pour cause ; elle n’avait plus serré son chien dans ses bras depuis 2016.



Anna Foster / Facebook

C’est à Travelers Rest (Caroline du Nord) que le canidé avait récemment été découvert. Il boitait seul dans la rue par une nuit froide et pluvieuse, avant d’être remarqué par une habitante locale, Jennifer. Cette dernière était aussitôt passée à l’action en emmenant l’animal chez le vétérinaire.

Celui-ci avait passé le chien au lecteur de puce d’identification, qui avait révélé son nom et l’identité de sa propriétaire. La surprise de Jennifer et du vétérinaire était incommensurable en apprenant qu’il venait de si loin et que sa maîtresse l’avait perdu de vue 7 ans plus tôt. Celle de Jessie Springer était évidemment encore plus grande au moment où elle lisait le message envoyé par Jennifer pour lui annoncer l’incroyable nouvelle.



Anna Foster / Facebook

Passé le choc, l’habitante de Farmington, au Nouveau-Mexique, réfléchissait à un moyen d’effectuer le très long trajet pour ramener Nugget chez elle. C’est là que l’association Carolina Loving Hound Rescue est entrée en jeu. Touchée par cette histoire, elle a, en effet, aidé Jessie Springer à faire le voyage en avion.

« C’est du jamais vu »

Pour Angela Gschwind, directrice de Carolina Loving Hound Rescue, cette situation est une grande première pour l’association. « Nous avions déjà retrouvé des animaux qui étaient partis depuis une semaine ou un mois, et généralement dans un rayon de 150 kilomètres, mais là, c’est du jamais vu », a-t-elle déclaré à ce propos.

Les photos et vidéos des retrouvailles ont été partagées dimanche sur Facebook.

Âgé de 16 ans, Nugget pourra ainsi vivre ses vieux jours à la maison, aux côtés de sa propriétaire.

Anna Foster / Facebook