La propriétaire d'un jeune Labrador montre en une minute à quoi ressemble la vie avec un chiot survolté (vidéo)

Purdy, un petit Labrador Retriever, en fait voir de toutes les couleurs à sa maîtresse. Bien que celle-ci doive fréquemment nettoyer et remettre de l’ordre derrière lui, elle l’adore et ne l’échangerait contre aucun autre chiot au monde.

La vie avec un chiot n’est pas de tout repos. Quand il s’agit, en plus, d’un Labrador Retriever, on peut s’attendre à quelques dégâts et des fous rires. Les jeunes « Labs » peuvent, en effet, se montrer survoltés et intenables, étant mus par une curiosité sans limite et une énergie débordante.

Les éduquer et leur faire intégrer les limites à ne pas dépasser, cela demande beaucoup de temps, de patience et de compréhension. Ceux parmi les propriétaires canins qui en ont ou en ont eu peuvent en témoigner.

La maîtresse de Purdy, elle, est bien placée pour le savoir. Elle est aussi la propriétaire de Scooby et Buster, 2 chiens dont nous vous avions déjà parlé et ayant des réactions contrastées face à la pluie.

Purdy n’a pas encore leur âge, mais il fait déjà parler de lui et ne passe pas inaperçu à la maison. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant cette vidéo partagée sur TikTok le 13 septembre 2024 et relayée par PetHelpful :

La vidéo donne, en une minute, un aperçu de ce à quoi ressemble une heure passée avec le chiot.

Le modèle de Purdy ? C’est Buster

« Les chiots Labrador sont si mignons, peut-on y entendre dire sa propriétaire. Ouais, vous pensez qu’ils sont mignons. Attendez un peu [de voir ça] ». La séquence s’enchaîne alors sur les bêtises commises en série par Purdy. Des morceaux de papier et de carton éparpillés un peu partout sur la moquette, une boîte de céréales éventrée et transformée en casque, un rouleau de papier toilette entièrement déroulé e traîné dans le couloir… Le bureau n’est pas épargné, la buanderie non plus.



@bustersworld4 / TikTok

Dans une autre vidéo (ci-dessous) mise en ligne sur ce même compte TikTok, on apprend que l’idole de Purdy n’est autre que Buster. On comprend alors un peu mieux pourquoi ce chiot ne tient presque jamais en place. Il partage d’ailleurs l’amour de son modèle pour les plongeons dans la piscine.

A lire aussi : La réaction hilarante d'un chien s'attendant à ce que son humain nouveau-né lui lance sa peluche préférée (vidéo)