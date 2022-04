Depuis un an, ce garçon de 12 ans se mobilise pour venir en aide à un refuge en campant dans son jardin

Du haut de ses 12 ans, Ashley Owens est déjà une figure d'héroïsme. Depuis un an, il dort tous les soirs dans une tente afin de récolter des fonds pour les chiens errants. Un petit geste qu'il réalise à son échelle, mais qui fait la différence.

Ashley Owens est un garçon qui a bon cœur. Le 28 mars 2021, le jeune Anglais originaire du Hertfordshire a décidé de planter une tente dans le jardin de ses parents et d'y passer la nuit pour soutenir les pensionnaires de l'association Paws2Rescue. Les bénévoles de l'organisation viennent en aide aux animaux vivant dans des conditions de vie désespérées en Roumanie, révèle un article paru dans les colonnes de Daily Express le 4 avril 2022.

Mais l'enfant de 12 ans, empreint d'une motivation qui force l'admiration, ne s'est pas contenté d'une seule nuit. « Il a continué encore et encore, a confié avec fierté Emma Owens, sa maman, il a dit :"Je veux collecter des fonds pour les chiens." »

© Emma Owens

Une source d'inspiration

365 nuits plus tard, Ashley continuent de dormir dans sa « petite chambre » aménagée à l'extérieur. Jusqu'à présent, ce passionné de football a réussi à récolter 7 000 £ (environ 8 400 €). Ambitieux, il espère atteindre la somme pharaonique de 30 000 £ (36 000 €), qu'il reversera à Paws2Rescue dans son intégralité.

Malgré l'hiver et son souffle glacial, le garçon n'a jamais baissé les bras. Même les températures étouffantes en été ne l'ont pas dissuadé à poursuivre. D'après ses dires, lorsqu'il est sur le point d'abandonner, il pense à tous les chiens errants qui souffrent dans les rues et reprend courage.

© Emma Owens

« Ce qui m'étonne, c'est que quand il a passé sa journée à l'école et qu'il a joué au football, il revient, mange et est vraiment fatigué, mais il se dit :"Non, je vais toujours dormir dans la tente", a ajouté sa mère, nous sommes vraiment fiers de la façon dont il est déterminé à y parvenir. »

Le jeune défenseur des sans-voix est parfois rejoint par l'un de ses 3 chiens. Son papa lui a déjà tenu compagnie également, lorsqu'un orage était au rendez-vous. Même si parfois les conditions ne s'avèrent pas optimales pour passer une bonne nuit, l'enfant a affirmé « être heureux d'atteindre son objectif ».