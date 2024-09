La propriétaire d'un chien et d'un chat "incompatibles" réalise l'erreur qu'elle a commise en les présentant l'un à l'autre et décide de leur laisser le temps de se connaître

La propriétaire d’un chat aux besoins spéciaux a décidé d’adopter un chien. Elle admet avoir quelque peu précipité les choses en essayant de les présenter l’un à l’autre, alors qu’ils n’étaient clairement pas encore prêts à se rencontrer. Elle n’a toutefois pas baissé les bras face à cet échec et a choisi de les laisser faire connaissance à leur rythme.

Nous vous avions déjà parlé de Cappy, ce chat partiellement paralysé qui avait su déjouer les pronostics qui le condamnaient.

Sa propriétaire Katie Beth Miedaner l’avait aidé à retrouver une certaine mobilité, alors que les vétérinaires lui avaient expliqué qu’il n’avait très peu, voire aucune chance de surmonter son handicap. Aujourd’hui, le félin se déplace en autonomie quasi-totale et est capable de franchir toutes sortes d’obstacles.

Récemment, sa maîtresse a adopté un chien appelé Hadley. Les présentations ne se sont toutefois pas déroulées comme prévu. Malgré toute sa bonne volonté, elle s’est heurtée à ce qui semblait être une incompatibilité d’humeur entre les 2 animaux. Elle en a parlé dans une vidéo partagée sur le compte Instagram qu’elle leur consacre et relayée par Parade Pets.

Katie Beth Miedaner s’est rendu compte qu’elle était allée un peu trop vite en besogne. « Ma plus grande erreur en présentant notre nouveau chien Hadley à Cappy a été de me précipiter, confie-t-elle. Je voulais tellement les voir devenir amis et tendres l’un envers l’autre dès le départ. Je ne savais pas que les rapprocher dès le début aurait un impact négatif sur leur relation. »

C’est surtout du côté de Cappy qu’il y avait une forme de réticence à aller vers l’autre. Ce qui est tout à fait compréhensible, vu qu’il avait toute l’attention de sa propriétaire jusque-là et que l’instinct territorial reste très prononcé chez la plupart des chats.

Le matou ne voyait pas l’arrivée de Hadley d’un bon œil, le considérant comme un rival. On le voit effectivement, dans la vidéo, afficher une attitude hostile envers le nouveau membre de la famille alors qu’elle les caresses tous les 2 sur le canapé.

« La patience et le temps étaient le secret de leur amitié »

Pour ne rien arranger, Katie Beth Miedaner admet avoir laissé son anxiété prendre le dessus et a très probablement transmis celle-ci au chien et au chat.

Elle a compris qu’elle devait rester en retrait pour laisser Cappy tolérer la présence de Hadley et permettre à ce dernier de s’habituer à la personnalité du chat. Elle a eu raison.

Au bout d’une année, ils se sont enfin rapprochés l’un de l’autre et elle n’a pas eu besoin de les y encourager. « La patience et le temps étaient le secret de leur amitié », dit-elle.

A lire aussi : Un chien exprime une joie contagieuse chaque fois qu'il retrouve son meilleur ami (vidéo)



cappybears / Instagram

« Ils jouent ensemble dans la cour. Ils dorment ensemble au soleil. Ils vont même ensemble aux rendez-vous chez le vétérinaire, se réjouit leur maîtresse. Ces deux-là sont parfaitement imparfaits ensemble. »