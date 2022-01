La première agence immobilière solidaire de la cause animale décide de reverser 7 % de son chiffre d'affaires annuel à des associations

C'est une première en France : un agent immobilier biterrois a décidé de reverser 7 % de son chiffre d'affaires annuel à la cause animale. Plusieurs associations et refuges bénéficieront de ce sérieux coup de patte.

Si un jour vous vous rendez au 13 boulevard Ernest Perréal, à Béziers (Occitanie), vous découvrirez une agence immobilière peu commune. Son fondateur, David Banville, a décidé de reverser 7 % de son chiffre d'affaires annuel à des associations locales, qui œuvrent dans le domaine de la protection animale. Un geste louable, clairement affiché sur la devanture de l'établissement inauguré il y a une semaine, dévoile un article paru le 11 janvier 2022 dans les colonnes de Midi Libre.

La SPA de Béziers, Les Museaux en galère, Ronron du bonheur, Les Chats libres, ainsi que Les Maraudes 34 ont été sélectionnés pour recevoir ces précieux dons cette année. L'aide financière apportée leur permettra d'acheter une myriade de fournitures, dont des croquettes et des médicaments, voire même de financer les soins vétérinaires.

D'autres agences ouvriront leurs portes

Il faut dire que la relation étroite entre David Banville et les animaux ne date pas d'hier. Le biterrois a fondé l'association ANYMO en 2020, dont les objectifs s'avèrent variés : aider les propriétaires d'animaux de compagnie en difficulté, soutenir par tous les moyens les bénévoles, collecter des fonds en faveur d'autres associations, sensibiliser le public à la cause animale, défendre et protéger nos compagnons à 4 pattes.

Une vocation solidaire née il y a quelques années... D'après le quotidien régional, David Banville a adopté un chien qui lui « a appris beaucoup de choses sur la vie ».

« Aujourd’hui, il y a beaucoup d’abandons et de maltraitance animale alors, dans ma vie, j’ai voulu être un acteur solidaire de cette cause », a-t-il déclaré à nos confrères du sud.

Le fervent défenseur du petit peuple de poilus ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Déterminé et ambitieux, David Banville a déjà réfléchi au lancement d'un autre pari tout aussi audacieux : l'ouverture, d'ici 5 ans, de 2 nouvelles agences suivant le même concept.