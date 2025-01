La police sauve un chien enfermé dans une voiture recouverte de neige plusieurs jours après l'arrestation de son maître

En Ohio, aux Etats-Unis, un chien a survécu quasi miraculeusement à l’enfermement, plusieurs jours durant, dans la camionnette de son maître entièrement recouverte de neige, rapportait The Mirror. Ce dernier avait été interpellé par la police locale et n’avait manifestement pas évoqué la présence du canidé auprès des forces de l’ordre.

Le prévenu s’appelle Brandon Thomas. Le nom de son chien, en revanche, n’a pas été dévoilé. On sait simplement qu’il s’agit d’un Berger Allemand et qu’il est âgé de 2 ans.

Il était à bord du véhicule de son propriétaire lors de son arrestation effectuée par les policiers au cours d’un contrôle routier à Boardman. Le motif de l’interpellation n’a pas été précisé non plus.

Quoi qu’il en soit, Brandon Thomas ne leur aurait pas dit que son chien se trouvait à l’arrière de la camionnette. Les officiers de police l’ont donc emmené et laissé l’animal sur place.

Ce n’est que près d’une semaine plus tard qu’il a été découvert et libéré. D’autres policiers sont venus inspecter le véhicule. Ils ont retiré la neige qui le recouvrait et entendu les gémissements du malheureux quadrupède. Ils ont aussitôt brisé une vitre pour l’en faire sortir.

Le Berger Allemand était très maigre, déshydraté, frigorifié et terrifié. Il a été pris en charge par une association locale, l’Animal Charity of Ohio en l’occurrence.



Animal Charity of Ohio / Facebook

La femme du suspect « ne savait pas » qu’il avait un chien

Celle-ci a indiqué sur sa page Facebook que la conjointe du propriétaire canin avait affirmé ne pas savoir qu’il avait un chien. Une déclaration qui ne fait qu’accentuer le caractère étrange de cette affaire.



Animal Charity of Ohio / Facebook

La bonne nouvelle dans tout cela est que le chien est entre de bonnes mains. Il reçoit soins et attention de la part de l’équipe de l’Animal Charity of Ohio. Il est réhydraté et nourri pour l’aider à recouvrer la santé et reprendre graduellement du poids.

A lire aussi : Des tests ADN et 2 familles bienveillantes sauvent 3 chiennes d'une même portée de l'euthanasie



Animal Charity of Ohio / Facebook

L’objectif est évidemment de lui trouver une famille aimante dès qu’il sera prêt et que la justice en autorisera l’association.